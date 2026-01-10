教育要為孩子準備明天

身為曾任公私立大學校長、如今也以祖父身分關心教育的人，看到各縣市、教師團體與家長熱烈討論「國中小營養午餐要不要免費」，其實筆者抱持正面態度。孩子在校能吃到一餐穩定、營養、安心的午餐，對很多家庭來說不只是減輕負擔，更能讓孩子比較不餓、不躁，比較專心，身心也更穩定。

但我也想和大家一起思考｜教育政策最難的，從來不是要不要做，而是在資源有限時，怎麼排出最重要的順序。讓孩子不挨餓很重要，可教育的使命不只「照顧今天」，更是幫孩子準備「明天」｜讓他學得會、站得穩、走得遠。午餐免費成為一種普遍的教育社福支持，確實能降低經社地位標籤，避免孩子因家庭條件而感到不自在；只是在現行制度下，弱勢學生多已獲得補助；若要再投入更多資源，筆者更期待政府能同時把新增的經費，精準加碼在真正高需求的孩子身上；諸如特教學生、有情緒與行為困擾的孩子、學習落後或家庭支持不足的孩子。這些孩子若錯過關鍵支持，失去的往往不只是「一頓飯」，而是一段可能翻轉人生的關鍵期。

筆者也理解不少人的擔憂，免費之後，品質會不會變差？站在治理角度，最應該在意的是政策能不能「做得久、做得好」。免費不該等於將就，而是要讓制度更透明、更專業｜食材來源能不能交代清楚、營養標準有沒有落實、供餐稽核是否到位，這些都要有完整配套。同時也別忘了「吃飯也是教育」｜珍惜食物、減少廚餘、優先使用在地食材，都是孩子可以在餐桌上學到的生活素養。

更重要的是，我們必須誠實面對隨之而來的財政排擠。午餐政策值得推動，但不該擠壓那些更「會留下來」的教育投資；包括更安全的校園、更完善的輔導與心理支持、充足的特教資源、教學與學習設備的更新。這些投入不會被吃掉，會一屆一屆累積，真正改變孩子的未來。

盼望這場午餐政策的討論，能帶大家更靠近教育的本質｜讓孩子不只今天吃得飽，也在明天有能力選擇人生、發揮潛能，為自己也為社會創造希望。