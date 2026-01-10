李在明內外受壓 台應以韓為鑑

南韓總統李在明國是訪「中」返回首爾後，南韓輿論對李在明在中國大陸期間發表的言論，評價正負兩極。尤其對習近平「告誡」李在明「堅定站在歷史正確一邊」，作出「正確戰略選擇」，在中美兩強之間擇其一；李在明不僅不敢吭聲，還好似中共發言人一般地解說，稱習近平此言是「善為鄰居」之意。

訪華期間，適逢美國武力侵入委內瑞拉、逮捕總統馬杜羅夫婦並送回紐約法院受審。白宮社交平台上把去年十月ＡＰＥＣ時，川普在釜山金海機場的照片同時貼出；由於圖片背景時間為釜山川習會，似對「中」韓意有所指，韓國輿論覺得用意奇怪，認為川普或在暗示「未來可能會發生的事」。

不可諱言，自去年六月李在明上台以來，韓美關係跌跌撞撞不斷。例如李在明訪美返韓後，至今兩國的關稅協定尚未簽訂不說，川普要求南韓投資美國三五○○億美元事，經過數度協商後，以每年分期付款方式投資二百億元，但南韓朝野對此立場迥異。

在南韓國內，李在明的領導被稱為左派政府，被視為親「中」反美。故此次訪「中」的外交成果，僅有「中」韓雙方簽署的數項合作備忘錄，卻無會談後的聯合聲明。尤其，論者謂李在明向習近平「輸誠」卻得罪了川普，川普難免對李在明採取某種程度的施壓報復。

日前川普接受紐約時報採訪時透露，認為習近平不會於自己美國總統任內對台動武。此次「習李會」，李在明表態尊重一個中國；外界解讀為台海若有事，南韓恐拒絕出兵，而且李在明期望習近平協助促成兩韓斡旋，並期望「中」方協助遏阻北韓發展核武。

南韓輿論認為李在明此行「空手去、空手來」。反而在三星董事長李在鎔隨行下，李在明拿出習近平訪韓時贈送的小米手機拍照，讓在旁的李在鎔面色難看。以目前南韓政局發展觀之，原來在總統補選時支持李在明的年輕族群恐對其失望。

上台後，李在明首次面對的南韓地方選舉如火如荼進行。原看好角逐下屆釜山市長的海洋水產部長田載秀，因接受統一教賄賂黯然辭職；執政黨民主黨內的紛亂此起彼落，黨主席鄭清來與李在明不合，黨內各有各的派系，出現兩派人馬每天彼此較勁。七日，反對黨國民力量黨代表張東赫發表該黨改革政策，今後不僅要以年輕人為主來領導，且擬更改黨名，以迎接地方選舉的挑戰，屆時美國會否支持是關鍵，上半年南韓政局變化無法避免。

回頭看台灣，朝野對立、人民不安的結果，就是民不聊生、經濟衰退、民主法治退步。賴總統和民進黨要睜大眼睛、好好看看南韓政局變化，以鄰為鑑為鏡。