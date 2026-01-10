美對外極限施壓 世界都在看

美國總統川普先羅織販毒、恐怖主義等罪名，授權美軍、緝毒局對委內瑞拉出兵，並對委國總統馬杜洛進行「類斬首行動」，迅速將其與第一夫人轉送至紐約受審。美軍對馬杜洛進行的軍事行動，讓吾人得以窺探美軍特種部隊縝密行動規畫，以及川普的心直口快、早在半年前就明示將對馬杜洛下手。

隨後，美國政府自總統川普、副總統范斯、國務卿魯比歐、白宮副幕僚長米勒，毫不掩飾地欲將丹麥王國的自治領土格陵蘭島納入美國所有、不論是收購或出兵，引起歐洲包含法、英、德、義、西班牙、波蘭、丹麥等七國發表聯合聲明提醒美國，格陵蘭主權屬於其人民，只有丹麥與格陵蘭當局才有權決定自身事務。

緊接著，美軍借道英國基地，並由美軍歐洲司令部與英國海軍聯手，以違反制裁為由扣押甫懸掛俄羅斯國旗的馬里內拉號油輪。該艘油輪原名貝拉一號，且懸掛巴拿馬國旗，前往委內瑞拉運油，卻遭美海岸巡防隊攔查並拒檢；即便俄國疑似出動潛艦護航馬里內拉號，但該船仍遭美軍強勢登艦。

雖美國總統有「戰爭權力法」護身，能在未經美國國會授權的狀態下，於九十天內結束對外戰事即可。但川普接連以特種部隊軍事行動，毫不掩飾保護「美國國安戰略」裡提到的「西半球利益」與「美國優先」，著實挑戰國際法與國際秩序。

對位處西半球的拉美國家來說，委國馬杜洛被擄，不啻再次重溫了美國對拉美領袖進行軍事政變的行動。自一九六○年代對古巴發動的豬玀灣事件起算，乃至九○年代對巴拿馬、尼加拉瓜等發動的政變行動，早就造成拉美國家對美國的不信任感。拉美國家也分成親美與反美兩派。阿根廷總統米雷伊在川普干預後贏得連任，自是對美國的委內瑞拉行動讚許不已；但哥倫比亞總統裴卓、墨西哥總統薛恩鮑姆，以及與美國因巴拿馬運河議題正在談判中的巴國總統穆里諾，對美國軍事干預之舉惶恐不安。

對中俄兩強而言，中國大陸譴責美國近期的行動是「嚴重違法國際法並侵犯國家主權」，儼然將自己塑造成國際秩序的捍衛者。但北京在馬杜洛被俘前一日，派出其拉美事務特使邱小琪訪委國，卻也保護不了馬杜洛政權與大陸在委國的利益；俄國雖更關切馬杜洛夫婦的人身安危，並呼籲美國釋放兩人，但俄國或許也僅能提供馬杜洛夫婦猶如敘利亞前領導人阿薩德一樣的政治庇護，再加上自己油輪遭美軍扣押，顯示中俄兩國都難以扭轉美國造成的「既成事實」。尤有甚者，美國對格陵蘭的意圖也劍指中俄。

對國際社會來說，美國對委國、丹麥、俄籍油輪等軍事行動的合法性當受質疑。但國際社會本為弱肉強食的無政府狀態，美國有能力採取如特種部隊的速戰速決，其他國家恐也無力仿效。不過美國以優勢軍事實力，選擇性遵守國際法，會讓歐洲各國對美國的承諾打折扣，最終將會導致美國的國際影響力下滑。

對兩岸來說，美國對委國進行閃電戰、染指丹麥屬地格陵蘭的企圖，台灣更須留意。首先，台灣與委國均甫經歷被包圍、封鎖的軍事演習或行動；在台灣四周是共軍更加逼近的圍台軍演、在加勒比海則是美國下令對進出委國的油輪進行全面封鎖。再者，若將台灣與丹麥的處境比較，分別面對中共與美國欲將領土占為己有；若格陵蘭未來被美國「收購」或軍事占領，豈不也是對台灣的驚世啟示？