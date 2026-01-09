完善規畫 別讓美意變調

繼台北市宣布國中小學生營養午餐免費，台中市與高雄市陸續加入，這當然是一項德政，除了在知識上給予國家幼苗灌溉指導，也應該在成長發育上給予營養上的照顧。只是除了免費，制度面上還有待更完善的規畫，才能體現真正成為營養午餐的目的。

為政在人，營養午餐的辦理更是重在學校承辦規畫的人身上，目前由午餐秘書擔任。有的學校的校護承擔起這個責任，大多數學校都交給老師來負責。目前老師擔任午餐秘書只能酌減上課節數，並沒有像一般組長、主任職務的行政津貼。

由於只有午餐是大部分學生在學校的唯一用餐，政府為了照顧學生的午餐，午餐工作業務量日益加重，造成學校每年在物色午餐秘書的人選，常發生乏人問津的情況。為了鼓勵老師投入午餐業務，建議政府從制度面將午餐秘書的職務津貼法制化，這是辦好營養午餐的第一步。

許多提供免費營養午餐的縣市為偏遠地區學校，由於交通不便、增加運送的成本，以及要因應路途上的突發狀況，許多供應午餐的食材廠商不樂意參與偏遠學校的食材招標。於是造成偏遠學校沒有很多選擇，甚至包括廚工人選，也不容易找到理想的人。

因此，對於提供偏遠學校食材的廠商，應該要提供更高經費，鼓勵更多廠商投入。對於影響午餐烹調菜色吸引學生喜歡的廚工，更應編列更高的薪資，讓學校可以選擇更稱職的人選。

為了不要讓免費午餐成為師生不得已的選擇，花錢要花得有價值、有意義，就要好好建立一支稱職的午餐工作團隊，規畫好業務、提供多元營養豐富的食材、還要能烹調出色香味俱全的午餐，讓學生樂於享用，才能真正體現免費營養午餐的美意。