學童健康 政府理當介入

台北市宣布國中小營養午餐免費，備受家長好評！台中、高雄等縣市也立即宣布跟進，公立國中小學全面免費；桃園市長張善政更在臉書表示，桃園早在二○二三年就率先推出該政策。看來，各直轄市多半對於「營養午餐免費」政策是有共識的。對此，筆者提出幾點看法。

首先，筆者在教育現場之觀察，發現許多經濟弱勢家庭的學童，「吃飽」即可，誰還有空去兼顧學童營養要均衡？

當前，學童在校外買麵包到校，隨意餬口即可，已是司空見慣，這絕非好事！學校的午餐教育適時介入，幫助孩童健康成長。

其次，「窮，不能窮教育；苦，不能苦孩童」不該只是口號！隨著台灣的貧富差距日益擴增，不僅家長常要身兼數職而「自己受苦」，小孩也因家長無暇去照顧，導致部分學童營養不均衡。簡言之，學童常吃到「澱粉餐」、而非營養餐，這部分責怪家長無濟於事，政府應透過政策維護學童健康。

最後，根據民國一○二年十二月修正的教育基本法第二條：「教育之目的以培養人民健全人格…強健體魄及思考」，國中小營養午餐若不能免費，偏鄉學童與經濟弱勢的家庭，可能長期營養不良，遑論「強健體魄」？因此政府理當介入協助學童健康權！