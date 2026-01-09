免費營養午餐 付出的代價

近日多個縣市陸續宣布實施國中小學營養午餐全面免費政策，就連原本擔心排擠教育經費的台中、高雄，都由市長親自宣布跟進。但我們必須冷靜反思：單純的免費政策是否真能保障學童權益？明明適用同一套國教制度，卻出現「十六縣市免費、六縣市自費」的局面，國民教育機會均等與政府財政分配機制，是不是出了什麼問題？

當前營養午餐政策的亂象，根本反映了國家資源配置與社會福利標準的缺失。國民教育雖屬地方自治事項，但保障全國學童享有均等的教育環境與基本福利，也是中央政府不可推卸的憲政責任。當學童的午餐福利取決於戶籍所在地的財政狀況時，不僅加劇了城鄉差距，更實質違反了教育公平的核心價值。

中央政府不應以地方事務為由、置身事外，必須主導建立全國一致的營養午餐基本標準，包括食材安全、營養需求、廚工人力配置等，並透過財政調整機制，對財政能力不足的縣市給予合理補助，以縮小區域落差。唯有中央積極介入，才能打破部分學童免費、部分卻要自費的畸形現狀，實現真正的國教公平。

至於地方政府亦應明確認知，免費午餐若缺乏周全配套，恐產生嚴重的排擠效應。教育預算本已有限，當大量經費被轉用於午餐免費政策時，諸如校舍改建、教學設備更新、師資培訓、課程發展等教育核心項目的資源可能遭到侵蝕。已有地方政府坦言，全面免費將壓縮其他教育建設經費，這正是最令人憂心的後果。

教育施政應以學童的整體學習權益為核心，而非片面追求單一福利措施。免費午餐若要以犧牲教育品質為代價，無疑是本末倒置。因此，各級政府在推動相關政策前，應進行嚴謹的財政評估與影響分析，並確保教育經費的分配透明化，接受公眾監督。更重要的是，地方政府應將資源投注於提升午餐品質的基礎建設，例如補足營養師人力、改善廚工勞動條件、建立食材溯源系統等，而非僅僅聚焦於免費二字。

因此，提出全面免費政策的縣市首長，更應該將配套措施置於政策核心。首先，應建立與物價連動的合理餐費調整機制，確保餐費足以支撐符合標準的食材與烹調品質。其次，必須嚴格落實食品安全管理，從食材溯源、廚房衛生到營養標準，均需有明確規範與查核制度。最後，必須補足專業人力，包括增聘營養師、提升廚工待遇與專業培訓，從根本上強化午餐供應體系的品質與永續性。

營養午餐政策不應淪為政治口號或選舉籌碼，而應回歸教育本質與兒童權益。真正的進步不在於宣布「免費」的縣市數量增加，而在於全國每個孩子，無論身在何處，都能享有同等品質的午餐，同時確保這份福利不會侵蝕他們接受優質教育的其他權利。