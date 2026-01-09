聽新聞
民進黨不暴衝的兩國論測試

聯合報／ 柳金財／佛光大學公共行政與國際事務學系副教授（新北市）

二○二五年底行政院院會通過兩岸人民關係條例部分條文修正草案，正式將立法委員與卸任未滿三年之縣市長，納入赴中須經許可的管制人員範圍，並以「技術性修法」之名，回應公務員赴中的國安風險。顯示兩岸交流治理上，已從偏重行政管理模式，轉向制度化、法制化國安治理模式。

然今年初黨籍立委、與賴清德總統同屬新潮流系的立委林宜瑾稱有逾廿名綠委連署提案，主張將兩岸條例更名為「台灣與中華人民共和國關係條例」，並刪除「一國兩區」的法律表述。隨即陸委會及民進黨黨團幹事長踩煞車，強調條例係依憲法增修條文授權制定，任何修正皆須「社會多數共識」，形同對此案設下制度性防火牆。

儘管行政院版修法與立委版修法方向不同，但兩者卻構成一組分進合擊、高度互補、分工明確的政治操作：前者著眼於國安治理的可行性與風險控管，後者則扮演政治立場的前導與測試角色。

首先，賴清德作為派系共主的地位依然存在。儘管各派系的投入強度明顯不一，連署名單以新潮流、蘇系與新世代成員為主。林宜瑾領銜、政策會執行長吳思瑤同屬新系，陳瑩、王美惠等縣長參選人亦為賴親自徵召人選，形式上呈現「派系共治」，實質上仍以新系為主導。

其次，黨中央並未、也不可能公開主張以「兩國論」作為憲政與修法正式方向。一旦由黨中央主導提出兩國論修憲或修法，不僅須更改條例名稱，也將牽動「中華民國」在兩岸法律架構中的定位，涉及憲法增修條文與兩岸條例的雙重修正，其政治震盪與外部風險頗高。

復次，立委版提案為行政院版本「墊高協商籌碼」。以「台灣與中華人民共和國關係條例」為訴求的修法，高度強烈象徵性，不僅有助凝聚深綠支持者，也凸顯行政院版修法的「務實、溫和與技術性」。在地方選舉與中間選民結構考量下，這種「高舉理想、低度落實」的雙軌策略，助於民進黨達成選票極大化目標。

整體而言，此案更像是一場精心設計的政治測試與角色分工：行政部門負責風險控管與制度穩定，立法部門部分成員則承擔價值倡議與動員功能，兩者共同構成民進黨在國安治理、意識型態與選舉現實之間的動態平衡。

