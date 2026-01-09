聽新聞
「豪」沒到位 台灣要扮演哪種豬？

聯合報／ 張鐸／大學兼任副教授（高雄市）

去年底，華府保守派智庫「傳統基金會」發表報告指出，防止北京以軍事力量改變現狀，以符合美國國家利益，美國應優先推動對台軍售、美台共同生產及聯合訓練；台灣也必須持續增加國防支出，並以「豪豬戰略」打造具可信嚇阻力的部隊。但這次空軍F–16V墜海事件，爆發出飛官辛柏毅所駕駛的戰機任務電腦故障，也沒有防撞地系統，甚至沒有防寒飛行衣。事實為何跟傳統基金會的報告如此格格不入？仰美國人鼻息的後果莫過於此。

國民黨立委馬文君說，辛上尉座機任務電腦（ＭＭＣ）故障，讓他無法參考飛行姿態。自動防撞地系統，是鳳展專案一部分，二○二三年宣稱會在二○二五年前完成安裝，但現在別說完成，根本沒有到貨。

回想過去，中華民國雖有中美共同防禦條約，美援與美方軍售仍逐年減少。當時蔣中正總統深知不能永遠依賴外國武器供應，因此決定推動「國防自主」。

一九六九年中科院成立，就是為了：一、國防自主，擺脫對美援的依賴，建立自製武器能力。二、安全防禦，應對中共軍事威脅與核武發展。三、科技育才，建立國防科研體系，培養專業人才。四、民族精神，承繼孫中山「科學救國」理念。

可惜今天我們國防仍不能自主，繼續依賴外國武器供應；安全防禦，則是美國叫我們要扮豪豬讓中共吞不下去；科技育才遠不如半導體產業；民族精神，也在教改後不見。

此時回想蔣中正的遠見，對比現代政治人物不擺脫對美依賴的思維，更說疑美論會造成台灣的分裂，倚美自重，只知編列大筆軍購預算孝敬美國，但國防還是不能自主，戰機任務電腦故障不會修，防撞地系統下單了也還沒到貨；安全防禦則是完全聽美國指示，現在還叫我們要編預算，扮豪豬；更不用說國防科研體系沒人關注了。

美國要我們扮豪豬，可能他認為我們可以。但看去年底中共圍台軍演，我們的國防部只能說一切在掌控之中，然後提「堅韌台灣」影片因應。這樣算不算豪豬？

另外，這次中共軍演，川普說他不擔心，而美中軍方去年十二月中還在華府會談，川普也期望今年跟習近平能有四次會面，美國國務卿魯比歐則說盼與中共合作，難道是因我們可以獨力扮演豪豬了嗎？

當美中開始建立默契，而賴總統只能硬著頭皮扮演豪豬，期望自己不要被中共吞下去。但若「豪」還沒到位之前，我們究竟是要扮演什麼樣的「豬」呢？

