賴政府雙標 趨近美國附庸

委內瑞拉遭到美國軍事入侵，引起國際大部分國家官方與民間輿論交相指責。但賴政府僅透過外交部發言人表示：「美國對委內瑞拉發動大規模打擊，外交部將會持續關注委國事態，並持續與美國等民主友盟合作，為區域乃至全球的安全穩定與繁榮共同努力。」賴政府以「大規模打擊」取代「侵略」的表態，與其一貫強調的「反侵略、護民主、捍衛國際秩序」原則相互矛盾，深刻反映出賴政府外交話語的選擇性道德與對美依附的現實性政治的雙重標準。

賴清德政府上任以來，反覆強調「民主同盟」、「價值外交」與「抗中保台」，並將台灣安全全面嵌入美國主導的印太戰略架構之中。然而，問題不在於台灣是否應與美國合作，而在於：台灣是否仍保有足夠的外交、戰略與政治主體性？若答案是否定的，那麼「附庸」一詞，恐怕不再只是情緒化指控，而是一種值得嚴肅面對的現實描述。

首先，在外交立場上，賴政府呈現明顯的「選擇性道德」。對中國大陸的軍演、施壓與統戰行為，政府反應快速且措辭強烈；但面對美國及其盟友高度爭議的行為，卻往往選擇沉默，或僅以「與理念相近國家站在一起」含糊帶過。這種雙重標準，已使台灣的價值外交逐漸淪為政治工具。

其次，在國安與戰略論述上，賴政府高度美國化，幾乎完全複製美國印太戰略的語言體系。台灣的安全敘事，不再是從自身社會承受能力、經濟韌性與戰爭風險出發，而是被鑲嵌進美國的全球競逐框架中。當台灣只被定位為地緣政治棋盤上的一枚關鍵棋子，而非有自主判斷的行為者，主體性自然逐步流失。

第三，在軍事與財政決策上，對美依賴日益加深。國防預算快速膨脹歷史新高、軍購高度集中於美國，卻遲遲延誤交貨，相關決策往往以「抗中」為優先，卻缺乏對國內社會充分說服。根據遠見近期公布的「二○二六民心動向調查」，針對兩岸發生戰爭只有百分之廿五的民眾願意自己或家人上戰場，顯見台灣民眾對是否願意承擔戰爭風險、是否相信政府能避免戰爭，態度高度保留。

更值得警惕的是，賴政府在兩岸政策上幾乎放棄戰略緩衝空間，將路線鎖定在對抗、嚇阻與國際化，卻缺乏任何降溫或風險管理設計。這固然符合美國「以台制中」的結構性利益，卻未必符合台灣可長期承受的安全與經濟成本。

綠營支持者常常辯稱，台灣別無選擇，只能依賴美國。然而，依賴與附庸之間，差別不在於是否合作，而在於是否仍能說「不」、是否還有「慢一點」的空間。若政府在關鍵戰爭與和平議題上，只能配合、承擔與沉默，而無法對盟友提出自主判斷，那麼即使形式上仍是主權國家，實質上也已趨近附庸化。