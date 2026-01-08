聽新聞
以委內瑞拉為鑑 台灣需更多危機感

聯合報／ 林法／公退（彰化市）

不管是俄羅斯的普亭入侵烏克蘭，或美國川普派兵抓了委內瑞拉總統馬杜洛，台灣許多人物傷其類，大家危機感都愈來愈深。

然而，影響半世紀全球事務的美國前國務卿季辛吉曾說「台灣問題無解」，除了「交給時間」別無它法；在此過程中，他希望美中進行對話、兩岸維持現狀，以免走向毀滅性衝突。事實證明，分隔七十多年的兩岸，比起川普「清理後院」的霹靂行動，不論美、中誰當家，大家的確都謹慎許多。

不過川普算盤向來打得精，台海議題複雜難解，不僅未來他想「安全下莊」，在任期間更不容僅單方獲利，或許這就是賴總統全力配合一點二五兆的軍購，還甘心將台灣數十年累積資產和半導體技術一併獻上的主因。

當然，「窮台、弱台」若能在川普手中體現，再加上看見「讓美國再度偉大」的背後只是「讓我於美洲稱霸」，中共或許也會投桃報李，結果可能就是配合華府「西半球不容敵人」的藍圖，讓大家「各自安好」。

國際叢林弱肉強食，台灣要如何避免步入烏克蘭、委內瑞拉的後塵，筆者認同季辛吉所說，關鍵就在「維持現狀、交給時間」。但這需要更多危機感，因為走偏鋒的不只川普，為了維持執政權力，我們的領導人不也常煽風點火，企圖「改變現狀」嗎？

