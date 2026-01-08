唐羅主義就是文明倒退兩百年

熟悉美國媒體者，對「唐羅主義」這怪異詞彙不會感到陌生，因為早在一年前，川普首次宣稱打算武力奪取格陵蘭，美國右翼小報「紐約郵報」就創了這個詞，當作新聞頭條。

二○二五年，「唐羅主義」一詞好幾次出現在右翼電視福斯新聞台，心智正常的總統會義正詞嚴否認此難堪的標籤，川普卻在未經國會授權就攻打委內瑞拉後的記者會，揚揚得意親口說出「唐羅主義」。此說之令人震驚，是兩百年前美國「門羅主義」借屍還魂；比較當時美國與歐洲的文明狀態，歐洲收割了啟蒙時代以來文明結晶，把西方文化推向高峰，美國卻是大西部叢林法則。

法國啟蒙主義之批判性思考，成為如今政治自由的基石；英國造就了憲法，是民主憲政的濫觴；德國則形成哲學反思，從內在思想與宗教自由去追求人性最高境界。此等心靈境界加上鐵路逐日普及，使歐洲包容開放多元文化，見諸貝多芬第九交響曲「快樂頌」的「四海之內皆兄弟」的歌詞；將此理想極致表達的，則是康德的「地球公民」。

同個時期的美國，卻有歷史上永遠的汙點，門羅總統乃惡名昭彰的孤立主義者，他的主張堪稱土匪行徑，一群白人到新大陸占地為王，把原住民屠殺殆盡後，又告訴其他白人：你們都別來，整個廣大的新大陸都是我們的！

美國白人畜養非洲黑奴的風氣在此時期也邁向高峰，數十年後一場南北內戰，讓蓄奴畫了句點，可是對於黑人等有色人種的歧視卻又持續一百年，在馬丁路德金恩博士領導的黑人民權運動之後稍稍緩解。但去年，美國取消馬丁路德金恩博士紀念日當天免費參觀國家公園的優惠，竟然改成川普生日當天免費參觀國家公園。

這只是川普種種濫權獨裁、罄竹難書的小註腳；然而，蒙面人在街上大規模捕捉有色人種移民，或假設砸掉代表傳承與歷史的白宮、去增建比白宮本體更巨大的華麗黃金大舞廳，大概都不能滿足現在的美國總統。美國更要標舉「唐羅主義」，毀掉二戰以來好不容易建立的國際法治現狀，把整個世界重新變成你爭我奪的西部牛仔戰場。

單看攻打委內瑞拉一事，去年九月，美國首度在國際公海擊沉漁船，《君子雜誌》就刊專文質疑為何無人為此違法行徑負責，但一票主流媒體卻仍似願意採信官方的緝毒說詞。如今再沒人真信那些反毒司法秀，美國也毫不掩飾要掠奪委內瑞拉的石油資源。大家都看出美國的野心當然不僅原油，丹麥首相甚至再次警告美國勿試圖染指格陵蘭。

杭士基早在其國際法名著《流氓國家》指出，從古巴、伊拉克，到後來各種去除政府監管與公平的所謂「自由化」，美國只在意自身利益。如果他活到今天，親眼看見美國造成的金融危機與正在眼前的人工智慧泡沬，他也會發現美國更如中世紀十字軍，把好戰精神與宗教結合、把當今的國際法與聯合國憲章踩在腳下，讓全球文明倒退不只兩百年。