免費營養午餐 平等對待孩子

台北市長蔣萬安宣布，台北市將全面實施「免費營養午餐」，為孩子的關鍵成長階段，提供更完整、穩定的營養照顧。這不只是一項教育政策，更是一項貼近家庭日常、理解家長辛勞的溫柔決定。以每餐約六十至七十元計算，一年下來，家長可減輕上萬元的經濟負擔，對許多家庭而言，無疑是一大實質幫助。

對多數家長來說，這項政策帶來的a是減輕負擔；而對許多職業婦女而言，更是一口久違的安心。不必再為孩子中午吃得是否營養、是否來得及準備而焦慮，孩子在學校就能被好好照顧，這分踏實，難以用金錢衡量。

但最讓我動容的，是蔣萬安市長所強調的一句話，「營養午餐，不該只是一頓飯，而是教育平權的重要一環」。他不希望任何一個孩子，因為家庭經濟條件不同，而在餐桌上感受到差異與標籤。

我們長期走訪偏鄉課輔班與學校，這樣的感受，其實並不抽象。我們曾聽過一位媽媽無奈地分享，孩子問她：「為什麼我有早餐券，其他同學沒有？」也聽過孩子天真卻揪心地問：「我們也不是很窮，為什麼不用繳營養午餐費？」這些問題，背後不是不懂事，而是孩子已經敏銳地感受到「不同」。

長久以來，各縣市政府對於中低收入戶提供學費減免與營養午餐補助，初衷無疑是善意的，是為了減輕弱勢家庭的壓力。然而在實際執行過程中，卻也難免讓孩子在無形中被區分、被比較，讓原本該單純的用餐時光，承載了不必要的心理重量。

因此，這是一項把尊嚴放進制度裡的良策，也是一個城市願意為孩子多想一步的體現。當教育政策能同時照顧到營養、尊嚴與平等，相信孩子會在更安心的環境中長大。這樣的溫柔治理，值得被看見。