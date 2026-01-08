所謂Ｋ型經濟，並非經濟停滯，而是經濟成長呈現兩極化的走向。一部分快速成長，另一部分卻原地踏步，甚至面臨衰退。以台灣為例，半導體與相關高科技產業持續擴張，資本市場屢創新高；但在此同時，不少中小企業與服務業勞動者，卻長期承受成本上升、薪資成長有限的壓力。問題不在於沒有成長，而在於成長高度集中。

這種兩極化現象，在股市表現上更明顯。創歷史新高、突破三萬點的台股，主要由少數權值股推升，指數表現亮眼，卻難以反映多數投資人的實際感受。許多中小型股表現疲弱，投資人實際感受與指數走勢明顯脫節。當資本高度集中少數企業，財富累積的機會自然也隨之集中。

Ｋ型經濟真正值得警惕之處，在於它與貧富差距之間的相互影響。當高成長產業與資產價格同步上行，原本就具備資本與技能優勢的人，更容易鞏固既有優勢；主要依賴勞動所得、缺乏資產累積條件的族群，卻可能在通膨與生活成本壓力下逐漸被邊緣化。長期下來，差距不再只是收入高低的問題，而是向上發展的機會逐步減少，形成明顯落差。

這種落差，更深刻影響整體社會的流動性與機會分布。當教育、就業與投資機會過度集中於少數產業與階層，年輕世代即便投入努力，也可能發現突破社會限制變得更難。經濟成長若始終無法轉化為多數人可實際感受到的改善，對未來的信心勢必逐步流失，社會不安感也將隨之累積。

因此，Ｋ型經濟不應只是用來描述景氣冷熱不均的現象，而是一項對政策與施政的提醒。若政策把焦點放在經濟規模，卻未考慮資源與機會分配不均所帶來的挑戰，短期或許能交出亮眼數字，長期卻可能付出更高的社會成本。如何讓成長不再只向上集中，而能讓更多人實際感受到經濟成長的好處，是Ｋ型經濟真正拋給社會的考題。