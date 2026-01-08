聽新聞
國事如麻 因賴角色錯亂

聯合報／ 李坤隆／大學教師（高雄市）
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

在民主國家中，權力分立是一個很重要的準則，因為權力不集中，理論上就比較不容易產生腐化的後果；相反的，如果有特定人對權力是有極度狂熱，只要掌握權力就不願意放掉，那就可能造成一般人最不願意見到的結果，甚至成為國事如麻的始作俑者。

這樣的感觸來自去年的大罷免時期中，賴清德總統的相關言行，因為他不僅親上火線與民意對抗，甚至事後民進黨團總召柯建銘也認證，周周都要跟賴總統開會討論大罷免，而去年此時，正是行政院與立法院水火不容，亟需總統出面整合與協調的關鍵時刻，沒想到，總統卻還只關心大罷免。

大罷免使得去年國家空轉大半年，如今賴總統竟還要規畫「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布」三軸線來訴諸民意，屆時賴總統可能還要和行政院長卓榮泰下鄉宣講，這樣的舉措，讓人感到無言。國家元首要做的事情這麼多，但內心牽繫的永遠都只是選舉勝負。賴總統身兼民進黨主席，這個部分雖可理解，但如果因為角色的混亂、甚至已影響到國家大政的推行，難道不該思考有所取捨嗎？

也許賴總統認為只要完全執政，自己的政治理想就可以落實；但事實他就是少數總統，國會也不是多數，所以他從一上任就一直想要翻轉這樣的局勢，甚至在大罷免難看地落幕後，都無法讓他請辭民進黨主席，顯見他對權力集中的堅持，不是一般人可以理解，甚至不是黨內各勢力所能撼動。

其實，就像王世堅所說的「國事如麻」，賴總統需靜下心釐清國事的處理步驟；但賴總統身兼兩職顯然心力難以負荷，尤其他對政治理念的堅持，使得總統這個職務被弱化。期待總統可以看看自己這一年多來的作為，在檢討在野黨之餘，也能夠試著檢討自己，畢竟，只有多替無辜的老百姓想想，民調才有機會爬升啊！

