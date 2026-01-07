電動車電池 回收不等於治理

聯合報昨日「陽光行動」專題報導關切電動車的電池回收問題，恰逢其時。電動車是能源轉型的象徵，但若只看行駛端的減碳，而不正視退役後的電池治理，「綠色運具」在治理層面即暴露缺口。加以國內處置多停留在破碎與前處理階段，超過九成之關鍵精煉與金屬回收仰賴出口，隨著廢棄量上升，終將面對「巴賽爾公約」關於有害廢棄物跨境管理之揭露、申報與環境健全管理等義務。

電動車電池是一種高能量、高風險、高化學性的廢棄物，牽涉火災、毒性、長期汙染與資源流失，治理本質為環境風險控制，問題核心不止於「回收制度」，而是治理是否承載了環境現實。

從環境出發，電動車電池退役、運輸、暫存、拆解等過程，都可能引發熱失控事故，造成空氣汙染、消防災害，甚至土壤與水體汙染。這些風險具有高度外部性，一旦發生，成本不會由製造商或市場吸收，而是轉嫁給社會。因此，若法律仍以回收量（率）、處理量能做為主要績效，本質上就是對環境風險的低估，亦未凸顯廢棄物跨境處理之現實；回收法制以行政管理邏輯為主，而非風險治理。

第二個更深層的問題在於責任的治理結構，電池回收涉及設計、製造、販售、使用與處理者，誰要負更多責任均無法迴避。近年歐盟電池與廢電池法規已修訂，延伸規範生產者責任，就再生料、性能耐久、資訊透明（數位電池護照）、供應鏈盡職調查（避免血淚礦產）與全生命周期管理；二○二七年二月十八日起，包含電動車在內的特定類型電池將強制提供數位電池護照，以促進電池循環利用。從治理角度看，台灣欠缺的就是誰必須對電池的全生命周期負起可追溯、可歸責的法律責任，而不只是誰來付回收處理費。

在法治國原則下，責任必須與資訊對等，若退役電池的流向不透明、事故無從歸責、再生材料無法驗證，那麼任何形式的「循環」只是口惠卻實不至。電池回收的治理基礎應建立在可追溯、可稽核性之上，以利法律判斷是否盡到注意義務，以啟動有效的責任追究。就此，國內推動電池護照必須加速，且涵蓋後端處理資訊。

第三個關鍵命題是，電池回收的治理，是供應鏈治理的一部分。電池在成為廢棄物之前，早已設計、組裝、封裝，其可否安全拆解、有效分選，往往在設計階段就已決定。若法律只在末端要求回收，實際上等於容許將環境風險「合法地往後推」；這是一種結構性的責任逃逸，也是台灣缺乏類似歐盟法規的軟肋。真正成熟的治理，必須讓市場參與者在一開始就承擔其設計選擇的後果，而非由行政機關疲於補救。

最後，台灣特別需要警惕的是「灰色回收」的治理真空。當價格不足以支撐安全、合規的處理成本時，非正規管道自然會出現。若法律僅停留在宣示性禁止，而未能透過差別費率、責任保證或追溯義務，使違規成本高於套利空間，那麼回收制度本身反而可能助長風險外包。而強化電動車電池回收的法制建構，是台灣永續轉型、環境法制奠基的試金石。