科技．人文聯合講座／小算盤和AI

最近大家討論ＡＩ在教育上的定位，大多數的文章都用了很深奧的名詞，我卻完全看不懂，因此我設法以工程師的眼光來看這個問題。

我從「小算盤」談起，小算盤是一個很神妙的軟體，可以替我們做很多的算術運算；比方說，要計算三的平方根，小算盤可以精確到小數點後三十位。大家都知道數學中有自然常數ｅ，ｅ不是一個整數，是有小數點的，小算盤也可以算ｅ的平方，而且精確到小數後三十位。對工程師來說，小算盤是非常有用的；我念大學的時候沒有小算盤，可是我們每一位工學院的大學生都買了一支計算尺，我搬家太多次，計算尺也不見了。

問題是，假如我們教小朋友加減乘除，而且鼓勵他們用小算盤，這就不對了，因為孩子的心算能力會變得很差。很少人想到一點，如果你的心算能力不好，就無法做除法。很多美國孩子完全靠計算機在大賣場裡工作，有一天忽然停電，他們就不知該怎麼辦了。所以我們應該知道，小算盤雖很有用，但我們的教育不能讓孩子完全依靠小算盤，幸好我們的小學老師，沒有使我們的孩子過分地依賴小算盤。

在晶片沒有發明以前，電機工程師會將電晶體和電阻等等裝在一個面板上，然後利用示波器來看這個線路。晶片發明以後，電機工程師設計了一個含有電晶體的線路，但他無法請半導體工廠幫他看看這個線路對不對，虧得有人發明了SPICE軟體。SPICE是一種模擬軟體，工程師可以利用這種軟體知道自己設計的電路有無問題。如果沒有SPICE，我們就很難設計線路。但如果SPICE告訴你線路有問題，你的電子學卻學得不夠好，也就無法修改線路。因此雖然SPICE可以提供幫助，但還是要懂電子學。

現在很多人重用生成式ＡＩ，有一些程式的確可以利用ＡＩ完成，但這些程式都是比較簡單的。若一位工程師要寫的程式包含一千個指令，ＡＩ難以完成這個工作。更重要的是，如果一位軟體工程師不會寫排序的程式，他就寫不出複雜的程式。所以我們做教授的人，絕對不能讓資訊系的學生過分地依靠ＡＩ。

我們當老師，當然會告訴學生如何使用小算盤和各種輔助性軟體；我們也要很認真地告訴學生，要製作小算盤軟體，數學一定要非常好；要製作SPICE，電子學也一定要非常好。如果我們永遠只會使用先進國家發展的輔助性軟體，就永遠比不上那些先進國家。

也許先進國家鼓勵我們使用這些輔助軟體，是「居心叵測」的，因為如此他們就能永遠走在我們前面。我們雖然要利用輔助軟體，但也必須教育學生，將來我們也要有發展輔助軟體的能力，而不是僅僅只會使用這種軟體。（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）