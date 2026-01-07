下鄉宣講才叫浪費時間

為了化解中央政府總預算案在立法院卡關的僵局，據傳總統賴清德和行政院長卓榮泰都將下鄉，直接對民眾宣講中央總預算對國家建設的重要性。

「下鄉宣講」這個招式，去年推動大罷免時已使用過一次，結果證明會去聽宣講的幾乎都是原本就支持綠營的民眾，占比最多不過全體民眾的四成左右，不會有多少外溢效應；不喜歡及反對執政黨的民眾，也不會因為總統跟閣揆出馬就改變政治立場，所以下鄉宣講可說只是「浪費時間」，毫無建樹可言。

平心而論，中央政府總預算案之所以在立法院卡關，癥結點在於朝野嚴重對立與惡鬥，想要化解僵局就應對症下藥，由總統賴清德親赴立法院作國情報告，展現出與在野黨對話的誠意。妄想透過動員綠營支持者向在野黨施加壓力，可說是痴人說夢。

況且，賴清德總統在元旦談話時，疾呼藍白兩黨應趕緊做「正事」，因為彈劾案根本無法在立法院通過，推動彈劾案只是在「浪費時間」。倘若按照這樣的標準，「下鄉宣講」沒有成效、也不應當作「正事」，總統及閣揆大可不必把時間花在這檔事上。

賴總統上任後已證明過「下鄉宣講」是無效的，以高姿態與在野黨對抗只會讓台灣陷入空轉，對國家發展完全沒有好處，人民也不樂見這種狀況。執政團隊還是適時改弦易張、身段放軟，與在野黨建立對話溝通的平台與機制，才是當下該做的「正事」。