綠營操作兩國論 製造政治異端

民進黨不斷操作「兩國論」，並具體化為政策與法制，包括檢討、甚至有綠委提案修正兩岸人民關係條例；在政治語言與行政作為上不斷強化敵我界線。這類操作表面上以「主權」、「安全」、「民主防衛」為名，實質上卻是透過制度與話語系統性地激化黨派、族群與身分認同的對立，形塑一種高度動員、又高度恐懼的政治氛圍。

這樣的治理邏輯並非歷史上的新發明，回顧十五世紀末，西班牙伊莎貝拉女王與斐迪南國王推動宗教統一的過程，可以發現高度相似的權力運作模式。當時為鞏固新生的王權與國族認同，統治者以「信仰純潔」為名設立宗教裁判所，將質疑、異議甚至中立者逐步推向異端的位置，透過不斷界定、標示「誰不是我們」，來迫使多數人主動表態、噤聲或歸隊。

在這種體制下，對宗教提出質疑往往比信仰差異更為致命；因為一旦制度遭質疑，整個權力基礎就可能動搖。因此其實異端不能被完全清除，卻需要持續存在；只要異端存在，就能不斷召喚恐懼；只要恐懼存在，統治者就能把非常手段合理化、將權力集中化。

將這一歷史經驗對照當前台灣政治現實，可以清楚看見類似的「我者／他者」操作邏輯。當「親中」、「中共同路人」、「認知戰受害者」等標籤被高度濫用，實際上已不只是針對特定立場批評，而是演變為政治版的「異端指控」。凡是對「兩國論」、法制收緊、政治動員提出疑問者，即遭質疑動機，而非討論論點本身。

值得警惕的是，這種操作的終極目標從來不是徹底消滅所有異議聲音，因為一旦「敵人」真正消失，恐懼的動員效果也會隨之消退。真正有利於權力鞏固的，是讓「威脅」保持在一種既模糊又持續的狀態，使社會長期處於警戒與對立之中，並逐漸習慣以安全、忠誠、立場純度做為衡量公共討論正當性的標準。

從此次綠委擬提案修正兩岸人民關係條例、連署完成後又收手的實例，再次證明民進黨從未真心推動台獨，台獨只是動員與操弄人民的口號；只要台獨永遠處於「尚未完成」的狀態，綠營就擁有取之不盡的政治紅利。

民主政治的核心是「制度化的不信任」、理性的辯論與多元立場的競逐。然而當恐懼被反覆用來取代論證，當「我們」的定義，必須仰賴不斷製造「他者」來維繫，民主即向動員式統治與道德審判滑落。歷史已多次證明，這條道路或許能在短期內凝聚權力，卻往往以社會撕裂與制度空洞化做為最終代價。