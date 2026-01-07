外送專法上路 是挑戰也是契機

昨日立法院三讀通過外送員權益保障及外送平台管理法，象徵台灣正式為外送產業建立一套專屬的法律制度。這不僅是一部勞動保障法，也是因應數位經濟下，新型態工作關係的制度性嘗試。

過去幾年外送平台快速擴張，消費者享受便利、平台建立規模經濟，但外送員長期處於「非典型勞動」的灰色地帶，權益保障不足、報酬不透明、風險自行承擔，逐漸成為社會高度關注的結構性問題。

從產業角度來看，外送專法勢必對平台營運模式帶來結構性影響。外送產業未來的競爭，不再只是速度與補貼，而是平台業者誰能在合理保障下，建立可長可久的商業模式。

最低報酬、疊單計價方式改變、保險與教育訓練等義務，都將推高平台的營運成本，也迫使業者重新檢視派單效率、價格結構與獲利模型。部分成本是否轉嫁至消費者，外送費是否上調，配送密度是否重新配置，都將成為新制上路後的市場調整重點。

此外，平台也必須提供交通安全、職業安全與衛生相關教育訓練，將風險管理從「個人自負」轉為制度預防。對應去年衛福部食藥署發布修正「食品良好衛生規範準則」，規定外送員運送與交付食物時，不行抽菸、嚼檳榔、嚼口香糖等，違者最高可處兩億罰鍰，對於整體外送服務有更好的升級與管理。

外送專法的誕生，在於正視外送產業的特殊性，同時建立最低限度、可執行的制度底線，針對報酬、保險、資訊透明、申訴救濟與平台責任進行明確規範，試圖在彈性與保障之間找到制度平衡點。在報酬制度上，新法最具指標性的設計，是確立了外送服務的最低收入底線。

法律明定，每一筆外送訂單的報酬，換算成時薪後不得低於法定最低工資的一點二五倍，且不論訂單距離長短或系統計算方式，每筆訂單不得低於新台幣四十五元。這個金額並非固定數字，而是會隨最低工資調整而同步調升。

值得注意的是，新法同時明確保障外送員的工作自主性，透過禁止平台強制外送員上線，也不得因拒接訂單或下線休息而施以不利對待。新法也首次將平台的「資訊揭露義務」納入法律規範，外送平台必須定期向外送員提供完整且可理解的報酬明細，讓外送員不再只能被動接受系統結果。

在權益救濟機制上，新法要求平台必須設置獨立且具公正性的申訴制度，並且必須納入外部或勞工代表，避免由平台單方面裁決。

在安全與風險承擔方面，外送專法也明確將保險責任與職業安全納入平台法定義務。平台必須替外送員投保團體傷害險與相關責任保險，未完成投保不得提供外送服務。職災不再被視為個人風險，而是產業結構的一部分。

對合作店家而言，雖然未直接成為本法的規範對象，但平台制度改變勢必影響抽成結構、行銷方案與配送策略。法制化後，平台與店家的合作關係也將更容易被社會檢視，長期而言有助於減少不對等條款與單方調整風險。

對消費者而言，短期內可能感受到價格調整或等候時間的變化；但長期來看，當外送服務被視為成熟產業，其成本理應反映真實的勞動價值與安全需求，並且在平台做出調整後，消費者或可得到更好的服務與更多元的外送滿足。