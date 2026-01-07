朝野對話 國家不能空轉

近期政局紛擾不斷，國會監督與行政運作之間的拉鋸愈演愈烈。在野的國民黨與民眾黨主張依法把關總預算、軍購與重大人事，本是民主制度中正常的制衡機制，卻在執政黨溝通不足下，逐漸演變為全面對立。對多數民眾而言，問題不在監督是否過當，而在於當行政與立法無法對話，國家是否正一步步陷入空轉？

其實道理並不複雜，執政者依法行政是最基本的職責，人民守法亦為民主社會的共同義務。在野黨肩負監督責任，但監督之目的不是癱瘓政府，若制衡被簡化為政治對抗，民主即失去意義。

以總預算為例，依預算法第五十四條規定，即使預算尚未完成審議，政府仍可依前一年標準暫行支用，不會如美國一般出現政府關門。然而，今年度總預算至今尚未進行實質審查，這樣的狀態卻是史無前例。制度或許撐得住，但不能長期停擺；預算久拖，影響的是民生政策，而非只是政黨攻防的勝負。

憲政層面的爭議更令人憂心，日前僅由五位大法官作成的一一四年憲判字第一號、一一五年憲判字第一號兩件判決，不僅引發外界質疑憲法法庭之組成是否合法，也將成為後續憲政爭議的焦點。問題不在個別判決結論，而在於憲法裁判是否具備足以服眾的法制和程序正當性。當社會質疑憲法法庭的運作基礎，唯有補足大法官人數，讓憲法法庭回到正常，才是真正務本之計。

總統補提大法官人選不是政治選項，而是憲政責任，其實制度上並非沒有經驗可循。最近中選會委員的人事安排，納入了在野黨推薦人選，可提升人事同意的正當性與社會信任。大法官人事若能參考此一經驗，在提名階段即納入跨黨派溝通與推薦機制，不僅有助於立法院順利同意通過人事，也能避免憲法法庭再度陷入信任危機。

軍購問題亦然，合理軍購有其必要性，「備戰不求戰」本是多數民眾的共識。但再正當的國防需求也必須接受民主監督，政府若能就軍購和總預算與藍白坐下來談，以對話取代對立，反而更能凝聚社會支持。

外交需要國際合作，兩岸和平仍是多數人民心中的首選。說到底，人民最關心的不是政治角力，而是生活能否過得更安穩。物價、就業、生活照顧與未來的安全感，才是民意真正關心的；政府能否解決人民關心的問題，才是民眾最在意的事。朝野以對話取代對立，讓政治回到解決問題的軌道才是治國之道。