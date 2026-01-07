台股3萬點 誰是局外人？

一九八九年六月，台北股市首破萬點。那是「台灣錢淹腳目」的狂飆年代，繁榮雖粗糙卻算是雨露均霑。從一萬點走到兩萬點，台灣社會花了整整卅五年，隨著產業轉型、民主化的陣痛，以及無數中小企業勞工的汗水；但驚人的是，從兩萬點攻上此刻的三萬點，我們僅花不到兩年！這瘋狂加速標誌著經濟體質的徹底質變：若前兩萬點是全民長跑，這最後一萬點，則是一場僅屬於資本密集產業的私人派對。這種非雨露均霑的發展，不論是貧富差距指數或是傳產無薪假人數，都在社會底層與受薪階級心中鑿出巨大空洞。

讓我們對比一組令人心寒的數據。二○二四年，當股市慶祝站上兩萬點、ＡＩ產業鏈成為國家驕傲時，台灣自殺死亡人數卻重返歷史高點。根據衛福部的統計，該年度自殺死亡人數突破四千人大關，創下十四年來新高；且青壯年與高齡者的自殺率呈現雙重攀升。這說明了極其殘酷的事實：資本市場的噴發，並沒有成為社會的安全網，反成了加劇相對剝奪感的催化劑。

這種深層的社會裂痕，在心理上構築了兩種截然不同的生存姿態。第一種是「過度焦慮的奮鬥者」。他們多半是受過高等教育的青壯年夾心層，看著資產價格以光速遠離自己的薪資漲幅，心中充滿被時代拋棄的恐懼。於是強迫自己加入這場幾乎必輸的賭局，透過槓桿炒股、兼職過勞，試圖抓住那條Ｋ型經濟向上的尾巴。

第二種則是更普遍的「習得無助者」。當他發現無論如何縮衣節食、勤奮工作，都無法追趕上房價漲幅，也無法改變階級複製的宿命時只能停止嘗試，選擇躺平、不婚、不生，實是經歷反覆挫折後的心理癱瘓。

一如心理學家佛洛姆在其經典《逃避自由》中曾精準預言，當現代資本主義將人原子化，孤寂感與無力感會推向極致，而這種集體的心理創傷，最終必外溢到政治領域，侵蝕民主基石。當人們覺得自己無法掌控經濟命運，內心的無助容易轉化為對「權威」的臣服、渴望，或是對「敵人」的尋找。這解釋了為何近年來台灣的公共討論空間急速萎縮，取而代之的是極端化的二元對立。焦慮的群眾已沒有餘裕思考複雜的東亞局勢、能源配比、產業轉型或社會資源分配，急需的只是個簡單的答案、廉價的確定、可以擺放情緒的出口。於是，民主政治變成一種獵巫儀式，只要將某個群體貼上標籤，彷彿就能暫時緩解自己的焦慮。

面對這樣的困局，傳統的現金補助或單純調高基本工資，早已顯得蒼白無力，濃厚的「恩給制」色彩，彷彿是對弱勢的施捨，而非公民應得的權利。在高度自動化、資本高度集中的ＡＩ時代，國家須將部分科技紅利轉化為全民共享的基礎，不再只是與我無關的「ＧＤＰ虛胖」。

試想，如果從三萬點股市所徵得的資本利得稅，能用於建設大規模的社宅（而非僅是租金補貼）、用於提供免費且高品質的公托（而非僅是發放津貼）、用於建立完善的心理健康支持系統；那麼，即便一個年輕人不是台積電工程師，他依然能享有低廉的居住成本、無後顧之憂的育兒環境，以及被社會接住的安全感。這或許才是真正的「雨露均霑」，也才能帶來真正的民主韌性與社會信任。

