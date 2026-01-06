科技．人文聯合講座／馬斯克傳奇

馬斯克（Elon Reeve Musk）與川普的關係時而緊張、時而緩和；他曾以調侃語氣提及，若由其創立的公司SpaceX讓「龍」飛船退役，將使川普政府在太空領域難以維持象徵性的領先。雖然他的政治言論屢引爭議，但其在科技領域的投入與行動力仍讓人難以忽視。

二○一九年六月廿四日，我曾在佛羅里達州甘迺迪太空中心，親眼見證福衛七號搭載於SpaceX的獵鷹重型火箭升空；這次發射任務難度極高，需同時處理多顆衛星的軌道配置與火箭回收。在火箭點火升空時，我默數廿五秒，那是二○○六年SpaceX首次發射時，因燃料洩漏而失敗的關鍵時刻。直到火箭穿過大氣層，我才真正感到平靜。

我的思緒回到二○○八年八月。那一年的第三次獵鷹一號發射因分離失誤失敗，使SpaceX一度陷入瀕臨破產的危局。馬斯克雖身心俱疲，仍堅稱失敗只是過程的一部分。二○一九年福衛七號成功升空，我見證兩側助推器同步降落於卡納維拉爾角，畫面壯麗動人。中央核心原定降落於無人回收船「Of Course I Still Love You」，但最終落海，然而整體成果仍象徵技術的成熟。

從二○○七年第二次發射時，因燃料殘留造成二階段引擎無法點火，到二○一九年成功把福衛七號送入既定軌道，技術跨度令人讚嘆。SpaceX真正站穩腳步，是在二○○八年九月的第四次發射之後；當時公司資金所剩無幾，馬斯克以最後的資金堅持完成發射，若再次失敗，SpaceX將不復存在。然而這次成功讓他獲得ＮＡＳＡ的合作契機，也為日後的成長奠定基礎。

二○二五年三月，外界再度聚焦SpaceX，在ＮＡＳＡ使用波音飛船任務未果後，「龍」飛船成功與國際太空站對接，並安全將兩名滯留近九個月的太空人送返地球。這項成果強化了SpaceX在全球航太工程中的技術地位，也再次凸顯民間企業在太空競技場上的角色。

SpaceX的發展，象徵太空產業從國家獨占走向民間參與。二○二五年五月廿七日，一枚SpaceX火箭升空後與地面失聯，引起各界震動，馬斯克隨後公開表示會全面檢討並改進。不到一個月後，六月廿八日，一枚獵鷹九號成功將廿六顆星鏈衛星送入軌道，再次展現其以實驗與反覆校正為核心的研發態度。二○二五年十一月廿九日更成功發射，將福衛八號送入太空軌道。

馬斯克不是沒有缺點，他直來直往的性格常引發爭議，政治立場更時常被外界放大檢視。然而他對技術理想、風險承擔與長期願景的專注始終未變。從太空、電動車到人形機器人，他持續挑戰極限，不因挫敗而退縮。

他與川普之間的政治互動是否代表理念的調整，外界難以斷言。但從他處理火箭發射的方式看來，政治選擇對他而言或許也像試飛，方向偏了就修正，錯了就再來一遍。若未來火星真的迎來一位總統，或許那個名字是馬斯克。

（作者為前科技部代理部長）