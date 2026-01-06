辦藍或辦綠？檢方辦案「群組化」的三層危險

已退休資深檢察官陳瑞仁曾語重心長提醒，檢察體系辦案要避免「辦案對象群組化」—外界若形成「辦藍或辦綠」的觀感，即使檢方自認依法有據，也會產生不必要的政治效應，反而傷害檢察公信。這句話放到今天，格外震耳，也特別重要。

近年來幾件社會矚目重大案件，讓「群組化」的疑慮再度浮現：三中案二審高院於去年十二月卅一日仍判前總統馬英九、張哲琛、汪海清等無罪，而向心、龔青夫婦涉洗錢案二審亦維持無罪，至於柯文哲涉京華城及政治獻金相關案件，北院已於去年十二月廿四日辯論終結，即將於今年三月廿六日宣判。這些案件彼此事實、證據結構不同，自不宜以結果論英雄；但它們共同折射出的是檢察體系是否正被某些結構性偏誤牽引？

字義上所謂「群組化」，至少有兩層危險：其一是「對象群組化」—選案與資源配置讓人感到總是同一群組人在被偵辦，而一些案件長期看不到等量齊觀的偵查力道；其二是「思維群組化」—專案小組內部在早期形成犯罪嫌疑敘事框架後，後續證據蒐集容易轉為「大膽假設」而非「小心求證」，反證與不同觀點解釋被低估，最終在法庭嚴格證明標準與交互詰問下，證據鏈一旦斷裂，結果就兵敗如山倒。

更值得憂心的是第三層：「程序群組化」。在社會高度關注案件中，搜索、羈押、限制出境等強制處分，往往比起訴與否更具不可逆的效果。當強制處分看起來像「模板化操作」，也容易被外界批評為「押人取供」、「未審先判」。這亦提醒我們：即使法律容許必要的強制處分，其說理與比例仍須經得起社會與法院雙重檢驗。

因此，真正的問題不是「為何法院判無罪」，而是檢察體系能否建立一套去群組化的自我校正機制，讓檢察權回到它最核心的正當性來源—中立、節制、可被檢驗。

筆者認為至少需要三把制度鑰匙：

第一，把「唱反調」制度化：起訴是把國家最嚴厲的刑罰手段帶上法庭。對於重大案件，起訴前應由非原專組的資深檢察官或公訴檢察官組成審查小組嚴格審查構成要件與證據力，並留下書面審查意見，把承辦檢察官可能存在主觀的「確認偏誤」一一拆除。

第二，讓強制處分的必要性由「旁觀者」以比例原則來檢驗。尤其對於羈押，須以具體事實支撐逃亡或串證、滅證風險，並說明替代手段何以不足。

更重要的是建立事後修復，若法院無法支持初始評估，就要在組織內部形成可改進的錯誤回饋機制，而不是把「羈押與否」視為成功與挫敗。當檢察體系把權力節制視為專業，社會才能把強制處分視為必要，而非過度解讀為政治作為。

第三，調整檢方文化與獎懲結構：注重「精準」偵查品質、勝於迷信偵辦「大案」。在績效與升遷考核中，若「辦大案」被大大獎勵，而「勇於糾錯」難以獲得同等肯認，群組化就會成為組織內的自然漂移。

檢察權不是靠「問心無愧」就能自證清白，它還必須在法治社會中承受「外觀正義」的檢驗。當無罪判決接連出現、社會爭議高漲之際，檢察體系最該做的，並非把一切歸咎於輿論或政治操作，而是「止謗莫如自修」，反過來捫心自問：我們是否已建立足夠的自制與自律，足以讓每位公民—不論哪個政治光譜—都相信檢察體系追求的不是既定的答案，而是可被證明的真相。