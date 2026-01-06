委內瑞拉事件破窗效應 我須慎防

美國總統川普本月三日下令美軍對委內瑞拉發動軍事攻擊，拘捕馬杜洛總統夫婦並押解至紐約接受審判。此一舉動恐將引發破窗效應。

首先，美國以刑事理由逕自跨界逮捕另一個主權國家國民，一舉打破現行國際法規則。按照國際慣例，一國以刑事理由逮捕他國國民，必須告知當事國政府，根據引渡條約將被通緝者押送至聲訴國。然而美國違反國際慣例，單方面擴張司法管轄權，破壞了國際法的主權平等原則。此例一開，必將打亂國際秩序。

支持委內瑞拉的國家同聲譴責美國的行為。美國傳統盟友歐盟也發表聲明強調應遵守國際法。然而世界各國卻無法對美國的行為做出實質反制，充分顯示具有實力的強國，可以在不具備法理與事實證據的前提下，對弱國進行長臂管轄與打擊。如果其他強國群起效尤，世界秩序將難以想像。

其次，台灣必須注意中國大陸的反應及作為。陸委會日前聲稱，民進黨立委沈伯洋去年十月被大陸重慶公安以台獨活動為由立案偵查。大陸官媒旗下「看台海」、「今日海峽」等社群平台，日前公布沈伯洋之住處及工作場所衛星圖資與街道圖。顯現恐嚇我國人並遂行其長臂管轄的企圖。陸委會除表達嚴厲譴責，要求陸方立即撤除相關資訊，並警告中共如一意孤行，我方將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應。但若大陸比照美國前例，根據《反分裂國家法》，借助台灣內應逕行拘捕沈柏洋，其他國家除了表示關切，可能也不會有具體回應。我方全面檢討兩岸交流作為也於事無補。民進黨政府有必要及時緩和兩岸關係，陸委會及沈柏洋也必須事先做好全面的防範措施。

第三，美中在拉丁美洲的競逐必將更加激烈。美國去年十二月發表重拾門羅主義的國家安全戰略報告後，中國大陸隨即發表第三份《中國對拉丁美洲和加勒比海政策文件》。華府智庫認為此一態勢顯示中國大陸在拉美寸步不讓。

中國大陸經營拉丁美洲多年，已經成功與廿四個國家簽署共建「一帶一路」合作文件，做為擴大在拉美地區的外交和經濟聯繫的基礎，透過投資基礎設施、開採關鍵礦產與其他自然資源，逐步加強在拉美地區的政治影響力。目前中國大陸已成為許多拉美國家最大的貿易夥伴。不會輕易退卻。

美國先是誘使巴拿馬退出一帶一路，又促使李嘉誠家族旗下長江和記實業在去年三月宣布將出售巴拿馬運河港口業務，引起中國大陸反彈，致使巴拿馬運河交易至今卡關。如今美國奪走中國大陸長期盟友委內瑞拉，大陸必將另行拓展勢力範圍，填補空缺。除了強化與既有邦交國家的連結，極可能繼續奪走我邦交國。包括加勒比海的聖文森與海地，更可能強攻同樣位於南美洲的巴拉圭。

自二○一六年以來，大陸已成功促使拉美地區九個國家與台灣斷交，目前更積極爭取巴拉圭和瓜地馬拉。尤其是聖文森最近選出親中的新任總理，為北京提供促成外交關係轉變的新契機。台灣必須防範委內瑞拉事件的破窗效應波及我邦交國。