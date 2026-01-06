聽新聞
委國會是明日阿富汗？

聯合報／ 馮建三／政大新聞系退休教授（台北市）
委內瑞拉出大事次日，本地中央社與主要報紙說，美國「逮捕」、「活逮」該國總統馬杜洛。與此對照，多家英文傳媒使用「綁架」、「劫持」。警察有權依法將罪犯繩之以法，故「逮捕」有理；強盜為了索財等目的擄走人質，則是「綁架」犯法。

究竟美國有沒有道理「逮捕」？美國副總統范斯說，美國起訴並通緝馬杜洛「觸犯毒品恐怖主義」等罪名已經五年，今年八月更把懸賞馬杜洛的獎金增加至五千萬美元。美國司法通緝之人，白宮長臂管轄，天涯海角都要追究。專家說，至他國用武力（據傳殺死八十安保團隊與平民）強制帶回總統是宣戰行為，但美國國會才有宣戰權，而不是總統的權力。

或許一切仍存在爭論，但確定的是，若是川普的朋友，即便真正販毒危害美國，仍可兔脫；反之，憑委內瑞拉毒害人的水平，卻已有禍在身，這是因為委國「自找麻煩」；其一，其擁有世界最大石油蘊藏量，懷璧其罪；美國不缺石油，卻想控制更多。其二，廿年前委國宣稱要走社會主義路線，招惹美國憤怒，積極破壞至今十年以上。情況很像是宵小入室放火，然後卻在牆外大喊救火，伺機趁火打劫。

川普對毒品強硬，無證無據即海上殺人上百，再以莫須有的罪名劫持委國總統。然而，川普首任總統時，起訴馬杜洛的同一律師，也協助起訴宏都拉斯前總統葉南德茲，他獲刑並入獄四年多之後，卻在卅六天前得到特赦，川普徇私而寬大、有權不畏人言，厚顏竟可至此。與此對照，指控委國是「毒品恐怖主義」國家、元首要負責，分明是謊言。美國情報機構和緝毒局七月的評估報告，僅一段提及委國；長達百頁的二○二五年聯合國世界毒品報告、歐盟的年度毒品報告，均未著委國一字，也未提及美國聲稱馬杜洛領導的「太陽卡特爾集團」。

「太陽卡特爾」不成組織、也不是團體，是委國有權責緝毒的單位之中有不肖之徒，也許鬆散串聯，三不五時利用職權牟利，但委國盡力打擊，也得到海外權責單位的肯定。反觀美國，去年夏天的新書《布拉格堡販毒集團：特種部隊中的販毒與謀殺》，揭露美國陸軍最機密和最精銳的一些特種部隊成員，本身就深度參與毒品走私。

作者哈普（Seth Harp）說，過去五年至少十四案例，這些軍士在販毒過程中被捕或被殺害。該書的另一探討重心是「美國軍事干預經常刺激毒品生產」。

哈普指出，在美國廿年占領期間，阿富汗成為世界上最大的毒品國家；「大部分的毒品走私和生產均由軍閥、警察局長、民兵指揮官執行，他們在腐敗的體系中領取美國的薪水」。川普表示美國將「接管」委內瑞拉，此話假使成真，委國會成為明日的阿富汗嗎？

