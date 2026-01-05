聽新聞
總統搗蛋 閣揆傲慢 綠委添亂

聯合報／ 高文文／公（新北市）

民進黨立委林宜瑾提案把「兩岸人民關係條例」修正為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除「國家統一前」及以地區相稱兩國領土之用語，已獲逾廿位綠委連署。

綠委蔡易餘曾提案刪除兩岸條例「國家統一前」文字，最後撤案。民進黨國會席次過半時不敢跨越，現在硬要提案，只會激發兩岸對立，損及國家社會又不利己，簡直添亂。

賴總統「聽信讒言」，發起大罷免，極盡搗蛋之能事，結果一敗塗地；閣揆卓榮泰面對立院通過的法案，或提覆議，或不副署，或不執行，漠視憲法，態度極其傲慢。

總統帶頭搗蛋、閣揆蠻橫傲慢、綠委盲目添亂，賴政府真的要好好找解藥改善，才不會愧對人民。

兩岸人民關係條例 中華人民共和國 民進黨 兩岸條例 卓榮泰 賴政府 綠委

