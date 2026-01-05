兩國論突擊 賴總統先接招

民進黨立委林宜瑾領銜提案修正「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（兩岸人民關係條例），擬刪除第一條中「國家統一前」的文字，及修改法律名稱為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」。此提案雖已獲廿位同黨立委連署，但即使在野黨不阻擋進入立法議程，很可能民進黨自己也「玩」不下去。其實林宜瑾的提案，只為表達貫徹「賴十七條」而已。

兩岸人民關係條例第一條揭示立法宗旨，是為適用於「國家統一前」，係因此條例為依據憲法增修條文第十一條「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定」而制定，在憲法增修條文的前言亦昭示了修憲目的是「為因應國家統一前之需要」。因此若刪除兩岸人民關係條例中「國家統一前」的文字，其實尚不影響大陸地區仍屬中華民國領土的憲法法理，及中華民國追求國家統一的憲法任務。

二○二○年民進黨尚擁有立院過半數席次時，綠委蔡易餘即曾領銜提案刪除「國家統一前」的文字，另外並涉及一九四九年以前，我政府應發給的公法給付及人民間發生的債務，將不予處理的時間點從「國家統一前」修改為「於國家管轄領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼時」。這些修正條文的內容雖尚不等於「兩國論」，但立法總說明中陳述「我國與中國之關係已不再以國家統一做為唯一最終目標」、「承認中華人民共和國之主權」，卻是偷渡了違憲的兩國論。

當時蔡易餘的提案已交付委員會審查，卻以自行撤案收場。如今林宜瑾擬提出的修正案已非偷渡，根本是突擊搶灘；她心中打的算盤或許是既可向「清德宗」表功，又還有貫徹「德意志」的大法官可助攻，只要表態就可得到政治利益。因此林宜瑾的提案直接修改法律名稱，無視此名稱一看就知違憲。

李登輝總統在一九九九年七月接受「德國之聲」專訪時，稱「自一九九一年修憲以來，已將兩岸關係定位在國家與國家，至少是特殊的國與國關係」後，民進黨立委沈富雄隨後領銜提出包裹修法的「我國涉及中華人民共和國相關法律綜合草案」。這項草案綜合了卅三部法律，擬將這些法律中的「台灣地區」修正為「中華民國」，簡稱「我國」；「大陸地區」則修正為「中華人民共和國」，簡稱「中國」。

該提案除將兩岸人民關係條例改為「我國與中華人民共和國人民關係條例」外，第一條「國家統一前」的陳述改為「我國與中國關係確立前」，並將大陸委員會改為「中國事務委員會」。這項草案印發為立法院議案關係文書的當天凌晨，竟發生了九二一大地震；包括李登輝交代國民黨國大代表提案修憲納入「特殊兩國論」及中共準備對台軍演的危機，皆因而終止與暫告平息。

李登輝前總統在提出兩國論當年的國慶演說中，仍主張兩岸「追求未來的和平統一」；林宜瑾在中共「圍台軍演」後，提出「深化務實台獨政策」的法律修正案，與對岸硬碰硬意味濃厚。然而，此刻首先要接招的，卻只會是賴清德總統。