緝毒替代宣戰 明天套用誰身上

卡拉卡斯的爆炸聲與逮捕行動，並不只是一次安全事件，而是個訊號。它標誌著華盛頓已放棄長期以來的策略與價值包裝，用最直接、最粗暴及最快的路徑，推進對委內瑞拉的政治清算。緝毒、反恐及非法戰鬥人員等，這些本應屬於不同法律框架的概念，一起疊加使用說明這不是「執法」。

問題從一開始就不在毒品，而在於美國為何選擇「現在」，以及為何是「委內瑞拉」；背後劍指的是石油、西半球戰略、遏制中俄，以及制約伊朗。

首先，如果這是一場常規反毒行動，美國理應高調、完整並確實核查。但現實恰恰相反，以匿名官員的模糊說法與先動手、後定性的策略表達方式，正是為行動保留政治彈性的典型。更關鍵的是，美國直接將所謂販毒集團成員定義為「非法戰鬥人員」；這並非創新，而是複製一九八九年入侵巴拿馬的經驗。若毒品真是核心目標，邏輯上優先處理的應是哥倫比亞而非委內瑞拉；選擇後者，說明緝毒只是入場券。

第二，「毒品國家」的敘事旨在把他國政權刑事化。聯合國「二○二五年世界毒品報告」顯示，委內瑞拉既非主要生產國，也非核心中轉國，甚至在近年加大查緝力度。在客觀事實不支持的情況下，委內瑞拉仍被強行貼上「毒品國家」標籤，其目是在去主權化，一個政權被定義為犯罪組織，軍事打擊就不再是戰爭，而是「執法」。

第三，川普版「門羅主義」。川普的「大規模打擊」說明美國的門羅主義從未消失，只是今天的版本不再談殖民或民主，而是談安全、毒品與恐怖主義。但底層邏輯始終是「美國後院」的拉丁美洲，不可被「他者」深度介入。在這套敘事中，中國投資被稱為滲透、俄羅斯的存在被定義為威脅，而委內瑞拉的主權選擇則被描述為挑釁。問題從來不在馬杜洛做了什麼，而在於他拒絕離場。

第四，掌控石油是真正目標。全球最大已探明的石油儲量，決定了它不只是石油資源大國，而是秩序節點。美國這次的制裁策略，本質是「先摧毀、再接管」，先限制設備與金融、製造產業失能，再以「有條件放鬆」為籌碼，篩選誰可以享有石油供應權。美國石油巨擘雪佛龍回歸不是市場勝利，而是政治許可；與中俄的合作受到制約，則是秩序選擇。

更令華盛頓焦慮的，是伊朗因素。伊朗向委內瑞拉提供煉油技術、成品油與稀釋劑，以原油和黃金交換，既解決委內瑞拉的燃料危機，也為伊朗打開拉美市場，形成對美國制裁體系的雙向突破。這意味一個被圍堵的國家，正在借另一個被圍堵的國家重構生存空間。「制裁免疫鏈條」正是華府「國家安全戰略」中「西半球戰略」的直接實踐。

第五，川普說「美國將無限期掌控委內瑞拉，直到能進行安全、妥善和明智的權力交接。」這不是口誤，而是秩序的宣言。這不只是權力的傲慢，而是國際規則被公開降級的瞬間。

當緝毒可以替代宣戰，當執法可以覆蓋主權，門羅主義就不再需要遮羞布。真正值得警惕的，不是今天誰被打擊，而是明天這套模式將被複製到誰的身上。