美國「新門羅主義」試金石

日昨美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛；此前，美國在加勒比海部署軍隊，襲擊據稱運載毒品的船隻，並對委內瑞拉施加最大壓力，導致緊張局勢不斷升高。隨著馬杜洛被捕，委國權力結構撲朔迷離，過渡的可能性也因軍事衝突升級而充滿不確定性，「查維斯主義」政權是否因此終結？

過去廿五年，由查維斯主義統治且石油資源豐富的委內瑞拉，持續與美國對抗。回顧廿世紀八十年代，兩國貿易往來頻繁、投資合作廣泛，並在打擊美洲非法毒品生產和運輸方面密切合作。

當時是石油繁榮時期，委國是美國在拉美最緊密的商業和戰略夥伴。隨著查維斯贏得大選，且憑藉著左翼綱領、堅持國有化、改變區域聯盟戰略，開啟兩國關係長達廿五年的動盪與衝突，川普上台後緊張局勢達到頂峰。

二○○二年，查維斯指責華府策畫政變，並於政變未遂後復職，從此將對抗美國做為外交與政治核心；二○○五年，他甚至將美國緝毒局驅逐出境，指責他們「從事間諜活動」。此外，查維斯也改變區域外交聯盟，委國與古巴建立戰略夥伴關係，加劇與美國關係的惡化。查維斯也成為廿一世紀初，拉美左翼勢力崛起的領導者和推動力量。

二○○六年，美國仍是委內瑞拉的主要貿易夥伴，且直到二○二三年，美國一直是委內瑞拉石油的主要出口市場。二○二四年中期，美國加強制裁委國貿易，但部分石油許可證除外。自此，委內瑞拉更加依賴中國、俄羅斯、印度、土耳其等其他夥伴。

歐巴馬上任後，查維斯去世、馬杜洛上台，緊張局勢卻未見緩和。二○一四年，美國以委內瑞拉領導人涉嫌侵犯人權為由對其實施制裁；歐巴馬宣布委內瑞拉對美國國家安全構成「異常且特殊的威脅」，拉開了戰略制裁的序幕。

在第一任期，川普加大施壓委內瑞拉、增加制裁，甚至將矛頭指向馬杜洛本人，導致衝突升級。二○一七年四月，川普敦促美洲國家組織介入委內瑞拉，維護該國的民主與和平；二○一八年委內瑞拉大選後，美國承認瓜伊多為總統，並拒絕承認官方選舉結果，對雙邊關係是致命打擊。

二○一九年元月廿三日，馬杜洛宣布單方面斷絕與美國的外交關係，並要求美國外交官員在七十二小時內離境。

拜登上台後，曾透過談判以緩和緊張局勢，但未能重建雙方之間的信任。兩國的緊張關係一直持續到去年。元月，馬杜洛在備受爭議的選舉後開始其第三任期，川普亦開始他的第二次任期，並施加各種壓力，川普的最終目標就是要推翻馬杜洛政權。七月，美國指控馬杜洛領導涉嫌從事毒品走私和洗錢活動的犯罪組織，此後美國以打擊毒品和走私為由，在加勒比海地區部署軍艦和飛機，並開始襲擊涉及走私毒品的船隻。

十二月，川普下令對受美國制裁的油輪實施全面封鎖，海岸防衛隊開始攔截進出委內瑞拉海岸的船隻，並對委內瑞拉海岸的港口設施發動無人機襲擊。

委內瑞拉的未來充滿高度的不確定性，美國逮捕馬杜洛，真能一夕間解決委內瑞拉混亂的局勢及瀕臨破產的經濟？或陷入更長久的動盪與不安？此外，美國的行動是否會打亂近來中俄在拉美的布局，並以「新門羅主義」重新宰制拉美？一切都值得持續關注。