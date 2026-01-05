快訊

川普放話警告哥倫比亞 國內三大金控曝險534億受矚目

川普藍圖 美中俄三分天下？

聯合報／ 張亨／大學副教授（台北市）
美國總統川普終於在開年第三天轟炸委內瑞拉，並活捉委國總統馬杜洛夫婦、送往紐約受審，大多數委國人民額手稱慶。川普宣布接管委國，且稱將與繼任總統羅德里格斯共同管理，直到局勢穩定。美委危機暫時告一段落，如何善後委國政局及應對中國、俄羅斯及拉美的反彈，川普自有一套異於常規的方法，但國際恐陷入三分天下的博弈。

首先，川普第一任即極力主張以武力解決委國政權，好奪回被委國強行國有化的美國石油企業，並由時任國家安全顧問波頓策畫一切可能的軍事行動；後改扶植委國國會議長瓜依多出任臨時總統，呼籲軍警起義逼迫馬杜洛下台，結果不了了之。

川普第二任對拉美的關注加重，是受到「傳統基金會」的「二○二五計畫」主張「再西半球化」的影響。該計畫強調控制供應鏈是美國經濟安全的必要條件，在川普政府「國家安全戰略」西半球政策部分，充分反映出西半球是美國專屬的，文中首推「川普推論」，亦及西半球所有事務由美國決定，並排除一切有損美國國家利益的外國勢力，為入侵委國定下註解。

川普極欲推翻馬杜洛政權，是為建立一個完全親美的政府，以便獲取委國豐富的石油與金礦等資源，及監控加勒比海與南美的戰略位置。川普接著公開放話要哥倫比亞與古巴小心，甚至連墨西哥都被點名，目的在於警告「後院」拉美只能存在親美政府。川普已肆無忌憚，認為可為所欲為染指拉美，卻忘了歷史教訓，拉美將有可能再分裂。

其次，馬杜洛原本的立場是希望與川普妥協，因為他知道打不過美國，所以在川普派赴委國的特使格瑞尼爾斡旋時，已經答應雪佛龍等美國石油公司在委國的開採業務，近兩個月來亦不斷釋出與美談判之意願，後來與川普直接通話就可印證，但表面上仍要保持其在國內與盟國前面的反美形象。最終破局原因是馬杜洛希望能留任至下次大選，川普則要他立即遠走海外。

再者，美國必須全力協助委國恢復正軌，特別是在經濟、軍隊、司法、外交方面，否則委國恐陷入長期動盪。然而，目前委國在野黨無人可擔大任，去年諾貝爾和平獎得主馬查多是被共推出來的反對派領袖，其政治主張多不見容於主流反對派，但有鑑於過往消極投票策略的失敗，反對派趨於整合，由她做為對外代表；如果由她出任委國總統，無法有效整合委國分裂的各黨派。此外，美國已表示她的支持度低，不適合領導委國，她是另一個被美國犧牲的案例。

最後，在中國特使邱小琪拜會馬杜洛、俄國警告美國不得對委國動武後，川普無視中俄在委國的既得利益，還是出兵委國，埋下三方不穩定因子，後續發展有待觀察。但美國政壇一直有一傳言，川普有一國際板塊藍圖—美國主宰美洲、亞洲交由中國管理、歐洲由俄國控制、非洲資源共享、三國共管國際。假設傳言屬實，川普自然可說服中俄，不要因委國事件壞了大家的大事。若果真如此，將徹底改寫國際關係與規範，但世界將如何是好？

川普 委內瑞拉 美中 石油

