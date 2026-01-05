科技．人文聯合講座／迎接2026彩色人生

每年自十月到隔年過農曆年，在城市空間環境色彩中，吾人可在視覺上感知到紅色的旗海、耶誕節的白與紅，以及春節的喜氣紅。色彩儼然已融入我們的生活中，成為生活文化的一環。

國際的色彩專業界每年也會從商業經濟與行銷面，由幾個知名色票品牌發表「年度色彩預測」。有趣的是美（Pantone）、日（JAFCA）、瑞典（NCS）的預測，竟然與全球時勢運轉不謀而合。二○二六年在時尚界、設計界，將以「雲朵白」、「心動粉」、「律動藍」色調為基底，而其背後的色彩語意為—純淨、療癒、溫柔、幸福、安穩，以及追求優雅永恆的歸鄉情懷。

「雲朵白」並非純白，寓意為「不完美的白」，此亦反映了全球人們走過二○二五年的戰亂、關稅不確定、強國間的政治角力、弱國的受迫壓抑後，亟欲追求迎接陽光與溫暖，擺脫無法預期的經濟不安、戰爭威脅及對各國移民之歧視；祈能找到一種平衡感，並在自我療癒中尋求新的國際共生秩序。而這一切並非完美無瑕，卻是在不完美中尋求一種內在的安穩、純粹感，並得以有能量再出發。

台灣二○二五年的代表字為「罷」，國人除了厭煩了政治上「大罷免」與政黨對立的混濁氛圍，更渴求政經風暴盡速作罷。歷經數次嚴重風災及「一二一九無差別攻擊傷亡事件」後，更冀望喘息復原，並在歸鄉式的寧靜心海中自我療癒、擁抱大地與溫情社會，尋求幸福、安穩與可信賴的再生活泉。

色彩是融合了物理學、化學、光學、心理學、美學的一種獨特的五感知覺元素，它宛如一層薄薄的肌膚，介於有形與無形的物質世界之間。也因它如此似有若無，卻又無所不在，遂成為在人類生活中、精神與物質間舉重若輕而無負擔的媒介。設若沒有了太陽，亦將不會有色彩了，因此色彩的存在也代表了地球生命力。大地創造了自然環境色彩，而人類也因各種政經文化活動，形塑了各國各族群的風土風俗色彩文化。

生活中的食衣住行育樂，無一不與色彩相關，今日城鄉中許多公共建設、社區空間出現各種彩繪、塗布乃至塗鴉…有的優雅、有亮點特色，有的被批評是視覺景觀汙染；無論是否符合色彩美學，卻忠實地反射了人民的時代心境及其對生活品質、美學素養與地方自明性之期待，上述行為或許也是一種集體療癒。

在公共空間建設中，將色彩科學化導入設計，也得以彰顯城鄉之印記；例如關渡大橋、舊金山金門大橋、台北捷運環狀（黃）線，乃至未來的淡江大橋。儘管色彩預測是一項統計學的價值觀偏好、加上商業模式生成的「產品」，但透過大數據預測分析，無形中也引出當代人類共同的一道心境軌跡與期望光譜，它將隨年代時光而轉換改變。

期待我們共同迎接純淨、療癒、平和、安穩，雖不完美但有希望的二○二六。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）