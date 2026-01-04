社安網破大洞 孩子隱私還要交出去嗎

如果有一天，你發現政府系統裡保存著你孩子的資料，這些資料竟然可能被不當使用，你會不會感到害怕？

近日，高雄市政府衛生局心衛中心性侵案引發社會震撼。事件本身令人憤怒，但更值得停下來思考的，是它揭露的一個殘酷現實：當高度敏感的個人資料被集中掌握，卻缺乏足夠的制衡與監督，原本用來保護人的制度，也可能成為傷害的起點。

這起案件中真正令人不安的不只是犯罪本身，而是整個過程中制度未能即時發現、攔阻，甚至防止風險擴大。這意味著問題並非單一個人失序，而是制度對權限濫用的防護並不如我們想像中牢固。

更令人心寒的是，相關畫面顯示，涉案者所屬的體系，過去曾以社會安全網、守護、績優督導等名義，接受表揚與肯定。在頒獎台上，口號是守護弱勢、強化安全；然而在制度背後，卻發生了權限遭濫用、資料成為加害工具的重大事件。

這樣的對比，並不是要否定所有第一線人員的努力，而是必須誠實面對一個問題：當制度的評鑑與表揚重結果、重績效，卻輕忽權限如何被監督、資料如何被真正保護時，表揚是否反而成了對制度風險的遮蔽？社會安全網若只剩下口號、頒獎與補助，卻缺乏可運作的內控與外部監督機制，那麼再多的肯定，都無法替孩子承擔被傷害的後果。

這衍伸出另一個問題。在當前監督機制缺乏下，主管機關正研議將更多高度敏感的資料型態，包括長時間、全天候的照護影像，納入集中式管理。

許多人可能會認為：「有影像不是更安全嗎？」但更該問的問題是：影像，真的只是另一種資料嗎？托育與照護現場的影像，紀錄的不是行政行為，而是孩子最私密、最脆弱的時刻，包括身體清潔、裸露、情緒崩潰與生病不適。這些畫面一旦被不當調閱、側錄或外流，對孩子而言，是一輩子都無法收回的傷害。

如果連結構化、文字化的個案資料，都可能在體系內被濫用；那麼未來當更不可逆的影像被集中管理時，社會真的準備好承擔風險了嗎？

常有人把問題簡化為「相不相信公務人員」。但真正該被檢視的是制度：誰可以調閱？在什麼情況下可以調閱？是否全程留痕、可被即時稽核？一旦發生濫用，責任如何追究？有沒有更安全的資料、影像保存方式？

再完善的制度，只要建立在「大家都會守法」的假設上，就注定會有破口。孩子沒有選擇權，家長也很難拒絕制度安排。當風險被集中在一個系統裡，真正承擔後果的從來不是做決定的人，而是畫面中那個什麼都不知道的孩子。

這起案件帶來的不只是憤怒，而是一個必須被嚴肅面對的提醒：當現有的社會安全網已經出現破口，我們是否真的準備好，再把更多孩子的隱私交出去？在擴大權限與集中管理之前，或許更重要的，是先把這張網補好。