上帝權限 讓官員變魔鬼

高雄市衛生局心衛中心爆出的醜聞，簡直比恐怖電影還讓人毛骨悚然。一個原本應該去接住自殺邊緣、受創少女的心衛中心執行秘書，竟然利用政府賦予的權力性侵一名未成年少女。更諷刺的是，這個人不久前還拿著衛福部的獎狀，被捧為績優督導。

前有主任逼下屬下跪，後有執秘性侵少女。這不是單一老鼠屎的問題，這是整鍋粥都已經發臭了。我們要問的，不只是這個人為什麼這麼壞？而是這個政府的系統，為什麼讓他壞得這麼容易？

給了魔鬼上帝視角，卻忘了裝監視器。試想一下，如果銀行經理可以隨意瀏覽客戶存款，還把錢搬走而不留痕跡，你會把錢存在這家銀行嗎？現在的心衛中心就是這家「銀行」，只是他們保管的不是錢，是隱私。

從公共政策專業來看，這叫做「權限管理的災難」。這名何姓執秘擁有「上帝視角」，可以毫無限制地瀏覽所有自殺、家暴個案。最可怕的是，這個號稱保護民眾的系統，竟然沒有任何警戒機制。他在系統裡反覆篩選、鎖定目標時，是否有稽核機制跳出來問：「你為什麼要看這個非你負責的案子？」

政府講了一堆大數據、數位治理，結果卻是防外不防內。對於這種掌握生殺大權的高階主管，系統居然預設他是聖人？這不叫信任，這叫怠惰。若無針對高權限帳號設計異常行為偵測與即時警示，就等於是政府親手把被害少女送到惡狼嘴邊。

為什麼他敢這麼囂張？在官僚體系裡，督導、執秘這些人是負責管人的，他們寫基層社工的考績，決定資源的分配。當權力集中在少數人手上，而內部又盛行「下跪道歉」這種封建式的霸凌文化時，誰敢挑戰長官？誰敢去查長官的電腦紀錄？誰來監督守門人？只要「球員兼裁判」的結構不改，這種事絕對會再發生。

民眾不需要官話，不需要聽什麼深表遺憾、嚴加議處。針對這種爛到根裡的結構，建議必須進行三點「外科手術」式的改革：

首先，拔掉上帝權限，實施「零信任」監控：不管官位多大，沒理由就不能看資料。凡是越級、跨區調閱敏感個案，系統必須強制留下數位足跡並自動通報政風單位。

其次，打破內部一言堂，引進「外部老鷹」：別指望衛生局自己查自己人。必須建立由外部律師、資安專家及公民代表組成的獨立監察小組，定期進行突襲式抽查。

再來，把「品德」當成關鍵的硬指標：別再迷信那些漂亮的結案數字。對於這種接觸弱勢者的職位，選人標準必須比照情報員等級，進行更嚴格的心理與品德考核。

這事件不只是疏失，這是背叛！當一個求救的少女，在政府的安排下遇見了毀掉她的人，這是國家級的背叛。如果高雄市政府這次的處理方式，依然只是調職、起訴、寫報告，而沒有在制度上建立起強悍的反監控機制，那麼這張所謂的社會安全網，充其量只是一張破網，甚至是一張誘捕弱勢者的「蜘蛛網」。誰來監督監督者？如果政府給不出答案，民眾的憤怒將會成為最終的審判者。