星期透視／小三通化干戈為玉帛

聯合報／ 周陽山

小三通今年屆滿廿五周年，我常年搭乘此一航班，也是當年參與並促成通航方案的立委之一，有一些主客觀的經驗值得大家參考。

二○○○年三月廿一日，離島建設條例通過，其中第十八條規定：「為促進離島發展，在台灣本島與大陸地區全面通航之前，得先行試辦金門馬祖、澎湖地區與大陸地區通航。」此即俗稱的「小三通條款」。同年十二月廿一日，小三通推動方案與執行計畫被核准；二○○一年一月二日完成了金門對廈門、馬祖對馬尾的首航任務。

二○○一年三月二日，當時的金門縣長李炷烽、立委吳成典、連江縣（馬祖）立委曹原彰、議員謝承春等四人，為促成小三通航班的常態化，親赴廈門，以「金馬地區兩岸交流協會」名義，與「廈門兩岸交流協會」簽署了交流合作協議，確定通商、通郵、通航等合作項目，並在當天深夜簽署了劃時代的歷史性文件。在他們向陸委會報告後，取得認可，小三通航線正式啟航！

在過去廿五年間，搭乘小三通航班的人數不斷攀升，以金門地區為例，入出境總人數超過二千三百五十萬人次，其中以二○一九年為最高峰，全年累計為一百九十六萬人次。二○二○年二月十日起，由於新冠疫情影響，小三通航班被迫停航三年，二○二三年三月廿五日小三通恢復通航；在剛剛過去的二○二五年，搭乘的總人數約為一百八十四萬。

小三通航線提供兩岸居民莫大的方便，也讓離島地區同胞享受相對價廉便捷的交通工具，乘客只要花上大約半小時至一小時的工夫，就可從金門與馬祖抵達彼岸的廈門與福州，費用約為大三通從台北直航的四分之一左右。若係敬老票，則低至五分之一。這樣方便的旅行，使「兩岸一日生活圈」成為實際可行的選擇。金馬居民可隨時到對岸訪友、購物，或參觀演唱會、體育競賽等活動，對我而言，更是買書的最佳管道，從網路上訂書兩三天之後即可親自取得。近期以來，由於大陸電商購物蓬勃發展，許多離島居民利用小三通，每天來往金、廈間，扛著大包小包，負責帶貨、購物，形成一股新的小額貿易新熱潮。

長年以來，金門大學未受台灣地區的名額限制，可以單獨招收陸生。根據我個人的統計，自從二○○八年以來，已有陸生四五五人修習大學學位，研究生則為七十人，另外還有許多短期的交換生。在全盛時期，金大一學期有一百卅九位陸生，後來卻因政治因素而告停，目前已降為零。

近期，美國政府針對台海的緊張情勢，尤其是兵凶戰危的局面，呼籲兩岸盡快恢復對話，並加強雙向交流。如果能從金門開始尋求突破，化干戈為玉帛，恢復陸客赴台觀光及陸生來金學習，不但可以繁榮地方經濟、且能增強對話與互信，一舉數得，誰曰不宜？（作者為金門大學榮休講座教授，中流基金會董事長）

小三通 金門 馬祖

相關新聞

名家縱論／盡速立法重建憲法法庭

憲法法庭在去年底做成的一一四年憲判字第一號判決，以年初立法院通過修正的憲法訴訟法條文因程序有明顯重大瑕疵、且內容違反憲法...

大屋頂下／維持一友善的中華民國

由於世局及兩岸情勢多年來的丕變，中南海對兩岸政策的主體架構也應當考慮換一個新的主題了。

社安網破大洞 孩子隱私還要交出去嗎

如果有一天，你發現政府系統裡保存著你孩子的資料，這些資料竟然可能被不當使用，你會不會感到害怕？

上帝權限 讓官員變魔鬼

高雄市衛生局心衛中心爆出的醜聞，簡直比恐怖電影還讓人毛骨悚然。一個原本應該去接住自殺邊緣、受創少女的心衛中心執行秘書，竟...

半總統制下的責任斷裂

憲法法庭爭議未解，五名大法官昨天再度排除三名大法官，逕行作出「一一五年憲判字第一號」判決。此舉再次引發在野黨抨擊。回看甫...

