大屋頂下／維持一友善的中華民國

由於世局及兩岸情勢多年來的丕變，中南海對兩岸政策的主體架構也應當考慮換一個新的主題了。

原來的主題是「反對台獨」（Plan A），現今應當換上的新主題是「維持一個隔海和平分治的友善的中華民國」（Plan B）。

易地而處。從中南海的視角來看，今日的台灣問題其實不是台獨，而是中華民國站不站得住。只要中華民國站住了，台獨自然就會沉下去。

其實，經歷這幾年來的激盪，台獨已逐漸成為假議題。例如，賴清德說「留著中華民國的名字」、「中華民國是最大公約數」，卻不會說也不敢說「正名制憲是最大公約數」，他反而在醞釀一種「借殼台獨捍衛中華民國」的政治氛圍。

亦即，台獨已漸成為台灣內部黨爭「真假中華民國」認知作戰的假議題。從此一視角來看，台灣內部的兩岸路線角力，不知不覺間已從「台獨vs.中華民國」的角力，異化成「借殼（假）中華民國vs.原真中華民國」的角力。

因此，中南海面對的台灣問題，也就不再是反對台獨，因為台獨已經變成了「借殼（假）中華民國」，因而必須轉身先面對「原真中華民國」是否在台灣站得住的問題。

如果台灣民間接受「借殼（假）中華民國」的意識日漸滋長，致「原真中華民國」不能立足，則兩岸關係終必致破鏡難圓。

本文不相信中南海看不出如此透亮的變異，反而認為，此時此際應當正是中南海最希望能「維持一個隔海和平分治的友善的中華民國」的時際。略述理由如下：

①中國正在進入和平崛起的深水區，內外壓力與時俱增。中國的和平崛起與武統台灣有本質性的強烈矛盾。要和平崛起就不能武統台灣，要武統台灣就約束了和平崛起。今日中國大陸的軍事力量及綜合國力，應當足可嚇阻美西方主動發動武力改變兩岸現狀，但若說就能藉此主動武統台灣，那恐怕就是另一回事了。

②「和統無論述／武統有約束」。「一國兩制」及異化的「九二共識」皆不能成為和統的理論架構，因此和統無論述。至於武統，看一看俄烏戰爭的悲劇，莫說台灣不能做烏克蘭，賴清德不能做澤倫斯基；難道中國喜歡做今日俄羅斯？習近平喜歡做今日普亭？

③其實，中共的智庫及工具箱中一直存有「維持一個隔海和平分治的友善的中華民國」的思考與操作。例如，汪道涵的「現在進行式的一個中國／共同締造論」即是。又如，二○○八年，胡錦濤電小布希，申明將以「九二共識／一中各表」與台灣交流對話。再如，王毅的「憲法說」，其潛台詞也可說是寄望台灣能維持中華民國憲法的治理架構。至於到了二○一五年馬習會，更可說是一場「一中各表」的深刻演示。

因此，本文認為，為了因應世局與兩岸現實的丕變，此時此際應是中共最希望能「維持一個隔海和平分治的友善的中華民國」的時際。

不能和統，又不能武統，因此中共就必須在相當期間內建立一個維持性的或過渡性的「未統一／非統一」的戰略架構，也就是必須從「目的論」移向「過程論」，「維持一個隔海和平分治的友善的中華民國」，除此別無他途。

但是，如今的台灣卻已陷「借殼（假）中華民國vs.原真中華民國」的角力。中共若不欲台灣被「借殼（假）中華民國」拖下去，就應警覺到「原真中華民國」的站穩腳跟始關緊要。

事態惡化的轉折點在二○一六年。蔡英文初任總統，中共不但反對台獨，而且開始反對「一中各表」；也就是不僅不容民進黨搞台獨，也欲封堵民進黨從中華民國走出來，可謂得寸進尺。

蔡英文起初還想以「九二歷史事實／求同存異」掙脫，但後來碰上香港事件，遂將「九二共識」與「一國兩制」掛鉤，以致情勢惡化至今。

準此以論，中共若仍欲引導民進黨回到「原真中華民國」，也應打開中華民國的門給他走出來。但問題是賴清德「閉台獨之關自守」，而以「操作台獨／台灣有事」來「製造」兩岸仇恨對立，進而「創造」他在台灣內部鬥爭的政治紅利。「樹敵養敵」是賴清德的主體戰略架構。因此，「維持一個隔海分治的友善的中華民國」，是與賴清德的政治利益存有本質上、根本上的牴觸與矛盾。所以，這一條路在中共與賴清德之間都走不通了。

因此，解方只能回到中共與國民黨之間。因為，在二○○八年至二○一六年間，馬英九以公開宣示「九二共識／一中各表」、「不統／不獨／不武」，創造了兩岸關係最和平穩定的成就。如今回首，那樣的境界即可說是兩岸「維持了一個隔海和平分治的友善的中華民國（與友善的中華人民共和國）」的境界。這也應是現今多數台灣人所追憶的較佳兩岸關係。

兩岸如何回到那種境界？本文認為，仍應從回到「九二共識／一中各表」作起。

因為，兩岸若要回復交流、對話或談判，至少必須先有一個能夠以「維持一個隔海和平分治的友善的中華民國政府」為平台，然後以此一平台與中國大陸展開體制互動；而此一能夠與中國大陸友善互動的中華民國政府，必須經由台灣的選舉程序，票選產生；也因此，此一影子政府在參與選舉時的兩岸政策必須得到多數選民的支持，始有可能贏得選舉並執政。

也就是說，中南海若要維持一個友善的中華民國，唯一的路徑只有正視台灣的選舉，寄望經由選舉維持一個友善的中華民國，其最低的門檻即是「一中各表」。沒有「一中各表」的支撐，中華民國在台灣就站不住，台灣多數選民不會接受一個以否定或消滅中華民國為目標的兩岸政策。

因此，國民黨若要贏得選舉回復主導兩岸政策的地位，必須先站回「一中各表」的地位，以梳理好整個兩岸論述；中南海若欲維持一個「隔海和平分治的友善的中華民國」，也應先包容「一中各表」。

國民黨不能不堅持，中南海不能不包容。

兩岸若不回到「一中各表／求同存異」，國民黨就幾無可能贏回中華民國的執政地位，兩岸也就無路可走。

環台軍演宣稱針對台獨。但若要訴諸並鞏固台灣「反對台獨」的民意，唯一憑藉就是「定錨中華民國／共構和平競合」。橋歸橋，路歸路。

「維持一個隔海分治的原真的友善的中華民國」，中南海的兩岸政策應當考慮改換到這個新的主題了。

蔣萬安說，龔正聽，言簡意賅，可視為點到為止的示範。