黃正忠／人要勝天靠自然為本

台灣的百年企業不多，能持續掌握世界發展脈絡、蛻變為科技創新為主，並致力開發未來永續解方者更是寥寥無幾。在不太平的世界中，轉型變革是唯一活路，ＣＯＰ28杜拜氣候大會正式啟動化石能源轉移與石油經濟退場的里程碑，這個序幕揭開能源、材料、供應鏈、融資與投資變革的大時代登場，驅動先進企業在二○二六年後更往自然為本的科技靠攏。

面對世界「不永續」持續擴大的風險，國際巨擘紛紛啟動至少二十年的轉型變革。美國杜邦公司不再是石油化學公司，轉型成先進專業的高級材料、健康照護與高科技農業公司；荷蘭飛利浦不再只是照明與家電大廠，而是以光為載具，蛻變為先進相關應用與健康醫療科技廠；日本的富士軟片完勝被數位化淘汰的柯達，藉由影像與材料的創新，翻轉成醫療保健與半導體材料大廠；芬蘭的納斯特油公司更將煉油原料從原油汰換成動物性與植物性油脂，成為全球生質油與永續航空燃油的領導廠商。

自然為本的解方定義為「採取保護、保育、修復、永續利用，及管理天然或改變過的陸地、淡水、沿海和海洋生態系的行動，以有效解決或調適社會、經濟與環境面的挑戰，並同時能增進人類福祉、生態系統服務、韌性與生物多樣性的利益」。以植樹防止沙漠化、造林固碳抗暖化、濕地淨化水質、鴨子對抗福壽螺與蝗害等，均是直觀的自然為本解方；延伸的應用包括，大宗非糧食型植物性塑膠的開發、各種添加至工業產品製程中的植物基材料、物種多樣性保育守衛了未來用於防範與治療疾病的疫苗和藥物、低碳建築自然通風的設計成為會呼吸的房子、農業耕作與工業產品仿生學的設計創新等。

聯合國對抗沙漠化公約（UNCCD）的統計分析數據指出，當今全球對企業融資的總額每年高達五兆美元，卻對自然資源與生態系造成顯著的負面衝擊，其中每年僅三五○億美元流向自然為本解方的投資。大自然的奧妙為我們蘊藏許多求生解套的可能，只是石油經濟終止了我們對大自然的諸多探索與想像。

以樹與林為例，可以是世界之肺、精神文化象徵、生物多樣性溫床；可以是紙與容器及建材，更可以是油與低碳淨零的解方。但非常遺憾，二戰後，台灣成為一個極不善應用森林資源的國家；台灣的木材自給率只有百分之二，遠不及日本的四成。數十年來台灣有蓬勃發展的房地產，卻無人意識到房子內的各型家具與木材，恐已成為亞洲非法砍伐的加害者之一。

四分之一世紀以來，全球再生能源發展的脈絡顯示，不永續的困頓逼使人類讓自然回來了，緊接著材料、建築、運輸、農林漁業的永續都得返求自然。沒有大自然的全面庇護與複雜網路加持，人定勝天是癡人說夢。（作者為安侯永續發展股份有限公司董事總經理）