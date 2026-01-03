衝突沒有消失 只是被送回制度

行政院長卓榮泰參加元旦升旗後於社交平台的一席話，看似平穩、實際上是一份高度計算過的政治訊號，既沒有宣告和解、也沒有企圖重新動員，而是把整個政治對立的張力，從公開戰場轉回制度軌道；目的不是解決衝突，而是重新安排衝突應該被放置的位置。

首先，卓榮泰話語中「請立法院盡速付委審議」、「憲法法庭既恢復正常運作，將來依照釋憲結果，該怎麼辦就怎麼辦」等，呈現出明確策略：行政院刻意從衝突第一線後退，把高度政治化的爭議送回程序機制處理。這不是妥協，而是一種責任分流。由制度來承擔壓力，避免行政部門直接卷入正面對抗。

其次，話題的議題排序，也呈現出風險控管的邏輯。不論是中央政府總預算、防衛韌性特別條例，或政院版財政收支劃分法，這些議題全都被刻意包裝成程序議題—該怎麼審、照程序審。行政院選擇避免在最敏感的國會版圖下採取對抗式推進，因為任何衝撞都會立即反噬，導致治理停滯。

第三，強調「憲法法庭已恢復正常運作」並提出「依釋憲結果，該怎麼辦就怎麼辦」。這段話看似平淡，實則關鍵。行政院藉由「等待釋憲」把政治衝突的決定點往後推，讓制度成為緩衝器，也讓壓力在更長的時間軸上被攤平。這是一種典型的「時間化政治」手法：延後對決，減少立即爆點。

此外，這份談話雖刻意避免情緒化語言，但這並不代表朝野對立已經降溫，而是讓制度接住壓力、讓程序延長節奏、讓政治對抗暫時退回暗流，衝突沒有消失，只是被送回體制內等待下一次的交會點。

問題在於：制度是否真的承擔得住？總預算、中選會人事、財劃法、防衛韌性條例仍舊是高度政治化的爭議。一旦制度無法吸收這些被延後的張力，朝野仍可能在下一個節點重新爆發衝突。