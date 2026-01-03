甩鍋打詐風險 NCC的信任危機

繼銀行凍結帳戶引爆民怨後，政府打詐政策再度「火上加油」。據報載ＮＣＣ近日要求電信三雄實施「史上最嚴格」的換補ＳＩＭ卡措施，民眾遺失ＳＩＭ卡，竟須先到派出所報案、取得遺失證明，才能補卡。不僅讓消費者傻眼，也讓基層門市員工疲於應付。政策上路不到半天，民怨炸鍋，ＮＣＣ隨即急踩煞車，改口稱是「業者搞烏龍」，反而引爆更大的信任危機。

所謂「三家業者一起搞烏龍」，本就難以成立。三大電信公告用詞雷同、作法一致，顯然依循同一套監理訊息解讀。如今民意反彈，監理機關卻迅速切割責任，把業者推出來擋子彈，不免令人質疑政策究竟是誰訂的？責任又該由誰承擔？

ＮＣＣ事後解釋，ＫＹＣ風險管理機制僅要求「說明並提供證明文件」，並未限定一定要報案單，是業者「窄化解讀」。但，什麼叫「證明文件」？哪些文件具有公信力？由誰判斷？若標準刻意模糊，第一線人員勢必選擇最保守、也最能自保的作法，即要求報案單。這並非業者怠惰，而是典型的政府政策設計失靈與責任外包：規範不說清楚，卻把後果留給執行端與民眾承擔。

這正是當前行政治理最嚴重的謬誤之一，責任上收、風險下放。監理機關握有政策制定權，卻不願承擔具體後果；業者被要求「自行判斷風險」，卻在出事時被指控「誤會政策」，民眾則成了最無力的承受者。

更諷刺的是，這樣的場景早已不是第一次出現。從去年的「七五○之亂」到如今的ＳＩＭ卡風暴，ＮＣＣ一再上演同樣的劇碼：官員在辦公室訂出抽象原則，強調「全面強化」、「提高警戒」，卻缺乏可操作的標準與配套；等到第一線照章執行引發民怨，再急忙澄清「沒有這個意思」。這不是風險治理，而是事後修辭取代官僚治理失能。

打詐當然重要，但行政體系若把「程序愈嚴等於治理愈好」視為理所當然，便是典型的目標錯置。要求全民補ＳＩＭ卡先報案，防詐效果有限，卻大幅增加警政、電信與民眾的行政成本；程序看似嚴密，卻只是把治理焦慮轉化為文件與門檻。真正的詐騙集團早已熟悉制度縫隙，甚至能反過來利用程序拖延；被攔下來的，往往只是守法的民眾。

從銀行帳戶到ＳＩＭ卡，政府打詐政策呈現出一個令人不安的共通點：治理手段愈來愈粗糙，卻要求社會付出愈來愈高的順從成本。這與其說是風險控管，不如說是「黔驢技窮」下的行政慣性。當政策思維停留在「多問、多鎖、多證明」，卻不願投資於數位安全素養教育、跨境詐騙追查與科技偵防能力，最終只會讓制度疲勞、民怨累積。

防詐若淪為一場不斷向一般民眾加壓的行政運動，那麼被侵蝕的不只是生活便利，而是人民對政府治理能力的基本信任。這種信任一旦流失，再多「急轉彎」的澄清說帖，也補不回來！