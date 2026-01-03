調升待遇 政府請客私校埋單

教育部將中小學教師導師費由三千調為四千元，兼代課教師鐘點費調升百分之廿，另加發行政工作獎金，希望緩解教師荒。然牽涉財政的重要政策，未與地方達成共識即公布，各地教育局處譁然；且攸關教師權益的變革，又僅有公校教師受惠，私校難免義憤填膺。

教育部官員在記者會稱，三項調升待遇追溯自去年九月，全年度經費達四十三億餘元，因應新財劃法上路，地方統籌款明顯增加，教育部已與地方談好，各負擔百分之五十。然去年十一月時，教育部召集各縣市教育局處開會，與會人員透露當時只是徵詢意見，縣市代表也表達，若經費由中央補助，且自一一五學年度起實施，地方政府可以支持，並未達成任何共識。教育部說已經談好，豈非睜眼說瞎話？地方政府怎吞得下去？

另教育部僅編列公校預算，卻將私校教師排除在外，更令私校心寒與不滿。教育部記者會後，筆者接了十餘通電話，私校校長無不憂心忡忡，不知經費從何而來？教育部開心請客，卻要私校自行埋單，豈非荒腔走板至極？

學校雖有公私立之分，育才卻無公私立之別，在教育公共化政策下，私校承擔教育重任，卻遭受不平對待，教師淪為化外之民，基本權益無由保障，實乃台灣教育悲哀。呼籲政府一視同仁，各項經費補助到位，還給私校辦學空間；也請立委督促教育部落實政策，確保私校教師權益。