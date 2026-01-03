聽新聞
0:00 / 0:00

公私有別 侵蝕技職教育地基

聯合報／ 唐明輝／私校教師（桃園市）
教育部宣布導師加給將由3000元調高到4000元，教師鐘點費全面調增20％，所有調增追溯自2025年9月1日起生效。示意圖。圖／聯合報系資料照片
教育部宣布導師加給將由3000元調高到4000元，教師鐘點費全面調增20％，所有調增追溯自2025年9月1日起生效。示意圖。圖／聯合報系資料照片

去年歲末教育部宣布調高公立高中以下導師加給、及兼代課鐘點費百分之廿，並追溯至去年九月生效。對於長期低薪的教育現場，這遲來的正義固然值得肯定；但遺憾的是，這份正義再一次「公私分流」。當公立學校歡慶加薪時，承擔台灣中等教育近半數責任的私立高中職，其兼課教師卻仍被鎖在低薪的困局裡。

這不僅是不公，更是政策的自我矛盾。政府近年大力推動技職再造、雙語國家政策，極度依賴業界專家進入校園兼課，傳授實務新知。然而，當公立學校鐘點費調漲，私校若未跟進，將形成巨大的磁吸效應。試問，一位具備業界經驗的專業師資，會選擇鐘點費較高的公立學校，還是待遇停滯的私校？

更荒謬的是，在大專層級，教育部早已修正法規，強制私立大專鐘點費「不得低於」公立標準，確立了「同工同酬」的法理基礎。為何到了高中職卻轉彎？難道高中職教師的備課、命題、改作業與輔導學生，其勞動價值就比大專廉價，或者比公立學校低人一等？

現行制度容許私校高中職在鐘點費上「自由心證」，造成的後果就是人才流失與教學品質的不穩定。私校兼課教師往往需在多校間奔波趕場，當薪資不足以支撐生活，教學熱情勢必被磨損，最終犧牲的仍是學生的受教權益。

為避免一國兩制的鐘點費制度繼續侵蝕技職教育地基，呼籲首先要落實法規平權，應立即修正相關辦法，將「私校高中職兼課鐘點費不得低於公立基準」入法，比照大專模式，確立勞動尊嚴的樓地板；其次，善用補助槓桿，政府應比照私立大專調薪配套，提供差額補助，並將其與獎補助款掛鉤，透過政策誘因引導私校跟進；最後，建立透明機制，要求各校公開兼課鐘點費資訊，杜絕黑箱作業。

教育不分公私，人才培育更不該有階級之分。當政府高喊重視技職教育時，請先正視這群支撐技職實作現場的教師。給予合理待遇，不是施捨，而是為了讓那盞在講台上為學生點亮的燈，不至於因制度的不公而熄滅。

延伸閱讀

公立中小學教師待遇提高 私校由各校協商契約

導師加給漲千元、鐘點費增2成 私中盟籲補助私校：勿慷私校之慨

停砍公教年金法案 政院今聲請釋憲及暫時處分：侵害行政權

教師鐘點費調漲20%創歷年之最 教團籲「法制化」隨物價波動每年調整

相關新聞

公私有別 侵蝕技職教育地基

去年歲末教育部宣布調高公立高中以下導師加給、及兼代課鐘點費百分之廿，並追溯至去年九月生效。對於長期低薪的教育現場，這遲來...

加薪千元 難解教育沉痾

教育部選在歲末年終送來一份「大禮」，導師費由每月三千調漲為四千、代課鐘點費調升兩成、增設行政獎金，並追溯自去九月；部長那...

調升待遇 政府請客私校埋單

教育部將中小學教師導師費由三千調為四千元，兼代課教師鐘點費調升百分之廿，另加發行政工作獎金，希望緩解教師荒。然牽涉財政的...

AI創GDP新高 勞工卻愈拿愈痛

賴總統在二○二六年元旦文告中提及，台灣已啟動「ＡＩ新十大建設」；另一方面，也強調經濟成長率創十五年來新高，就業情況是廿五...

川普2.0版NSS：歐盟斯人獨憔悴

幾乎對所有國家而言，美國川普政府上任近周年發布的國家安全戰略（ＮＳＳ）是一份意外，又或是預期中的耶誕禮物。它標榜的彈性現...

數字亮眼 感受無比分裂

二○二六年甫揭序幕，回顧過去一年，台灣社會呈現出一種高度張力的雙重景象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。