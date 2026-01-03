公私有別 侵蝕技職教育地基

去年歲末教育部宣布調高公立高中以下導師加給、及兼代課鐘點費百分之廿，並追溯至去年九月生效。對於長期低薪的教育現場，這遲來的正義固然值得肯定；但遺憾的是，這份正義再一次「公私分流」。當公立學校歡慶加薪時，承擔台灣中等教育近半數責任的私立高中職，其兼課教師卻仍被鎖在低薪的困局裡。

這不僅是不公，更是政策的自我矛盾。政府近年大力推動技職再造、雙語國家政策，極度依賴業界專家進入校園兼課，傳授實務新知。然而，當公立學校鐘點費調漲，私校若未跟進，將形成巨大的磁吸效應。試問，一位具備業界經驗的專業師資，會選擇鐘點費較高的公立學校，還是待遇停滯的私校？

更荒謬的是，在大專層級，教育部早已修正法規，強制私立大專鐘點費「不得低於」公立標準，確立了「同工同酬」的法理基礎。為何到了高中職卻轉彎？難道高中職教師的備課、命題、改作業與輔導學生，其勞動價值就比大專廉價，或者比公立學校低人一等？

現行制度容許私校高中職在鐘點費上「自由心證」，造成的後果就是人才流失與教學品質的不穩定。私校兼課教師往往需在多校間奔波趕場，當薪資不足以支撐生活，教學熱情勢必被磨損，最終犧牲的仍是學生的受教權益。

為避免一國兩制的鐘點費制度繼續侵蝕技職教育地基，呼籲首先要落實法規平權，應立即修正相關辦法，將「私校高中職兼課鐘點費不得低於公立基準」入法，比照大專模式，確立勞動尊嚴的樓地板；其次，善用補助槓桿，政府應比照私立大專調薪配套，提供差額補助，並將其與獎補助款掛鉤，透過政策誘因引導私校跟進；最後，建立透明機制，要求各校公開兼課鐘點費資訊，杜絕黑箱作業。

教育不分公私，人才培育更不該有階級之分。當政府高喊重視技職教育時，請先正視這群支撐技職實作現場的教師。給予合理待遇，不是施捨，而是為了讓那盞在講台上為學生點亮的燈，不至於因制度的不公而熄滅。