加薪千元 難解教育沉痾

教育部選在歲末年終送來一份「大禮」，導師費由每月三千調漲為四千、代課鐘點費調升兩成、增設行政獎金，並追溯自去九月；部長那句「體恤辛勞」，確實讓第一線老師感受到一絲久違的暖意。畢竟，在物價飛漲、責任無限上綱但薪水卻不動如山的年代，任何實質的薪資增幅，都是對我們勞動價值的肯定。

然而，當掌聲落下，我們必須冷靜地問：新年伊始，這每月多出來的一千元，真的買得回老師們被消磨殆盡的熱情與尊嚴嗎？

首先，數據會說話，台灣教師的「廉價」與國際脫節。政府宣稱這是待遇的優化，但若將視角拉高到國際，台灣教師的「人力成本」低廉得令人心驚。根據ＯＥＣＤ（經濟合作暨發展組織）近年公布的教育概覽，德國、盧森堡等國的資深教師年薪動輒超過八萬美元（約新台幣二百五十萬元）；即便是與我們文化背景相似的鄰國韓國，資深教師的年薪經購買力平價（ＰＰＰ）調整後可達九萬美元以上，穩居ＯＥＣＤ前段班。

反觀台灣，資深教師做滿廿年，年薪仍在一百至一百廿萬台幣徘徊。即便導師費調升一千元，換算下來，面對動輒卅幾個躁動學生、隨時待命處理家長訊息、午休盯便當、放學回Ｌｉｎｅ群，這多出的「日薪卅三元」，連杯手搖飲都不夠。我們領著開發中國家薪資，卻被要求提供已開發國家的精緻服務。這一千元與其說是加薪，不如說是對通膨的「遲來補償」。

其次，投訴文化肆虐，比低薪更可怕的是「權責不對等」。壓垮駱駝的稻草，往往不是薪水，而是心累。部長提到了「親師溝通」的辛勞，這確實是痛點，但問題的根源不在於溝通的頻率，而在於「權責的極度不對等」。

教育現場儼然已成「修羅場」，作業多寡被投訴、管教嚴格被控霸凌、鬆散又被指瀆職。「有罪推定」氛圍讓老師動輒得咎，失去專業裁量權與尊嚴。當老師為避免公審而選擇「佛系教學」，受害最深的終究是孩子。若不建立權益保障機制、過濾惡意投訴，給再多錢也買不到管教的勇氣。

最後，師道的重建才能解決教育沉痾的弊病。這一千元的加薪，絕對填補不了尊嚴的缺口。真正的尊嚴，來自於社會對專業的信任，來自於制度對前線的捍衛，一個能讓老師抬頭挺胸、讓教育回歸專業的環境。