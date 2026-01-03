聽新聞
0:00 / 0:00

加薪千元 難解教育沉痾

聯合報／ 林柏寬／國中教師（台南市）
教育部長鄭英耀（左二）宣布全面提升導師加給、兼代課教師鐘點費，並追溯至去年九月一日起生效。圖／聯合報系資料照片
教育部長鄭英耀（左二）宣布全面提升導師加給、兼代課教師鐘點費，並追溯至去年九月一日起生效。圖／聯合報系資料照片

教育部選在歲末年終送來一份「大禮」，導師費由每月三千調漲為四千、代課鐘點費調升兩成、增設行政獎金，並追溯自去九月；部長那句「體恤辛勞」，確實讓第一線老師感受到一絲久違的暖意。畢竟，在物價飛漲、責任無限上綱但薪水卻不動如山的年代，任何實質的薪資增幅，都是對我們勞動價值的肯定。

然而，當掌聲落下，我們必須冷靜地問：新年伊始，這每月多出來的一千元，真的買得回老師們被消磨殆盡的熱情與尊嚴嗎？

首先，數據會說話，台灣教師的「廉價」與國際脫節。政府宣稱這是待遇的優化，但若將視角拉高到國際，台灣教師的「人力成本」低廉得令人心驚。根據ＯＥＣＤ（經濟合作暨發展組織）近年公布的教育概覽，德國、盧森堡等國的資深教師年薪動輒超過八萬美元（約新台幣二百五十萬元）；即便是與我們文化背景相似的鄰國韓國，資深教師的年薪經購買力平價（ＰＰＰ）調整後可達九萬美元以上，穩居ＯＥＣＤ前段班。

反觀台灣，資深教師做滿廿年，年薪仍在一百至一百廿萬台幣徘徊。即便導師費調升一千元，換算下來，面對動輒卅幾個躁動學生、隨時待命處理家長訊息、午休盯便當、放學回Ｌｉｎｅ群，這多出的「日薪卅三元」，連杯手搖飲都不夠。我們領著開發中國家薪資，卻被要求提供已開發國家的精緻服務。這一千元與其說是加薪，不如說是對通膨的「遲來補償」。

其次，投訴文化肆虐，比低薪更可怕的是「權責不對等」。壓垮駱駝的稻草，往往不是薪水，而是心累。部長提到了「親師溝通」的辛勞，這確實是痛點，但問題的根源不在於溝通的頻率，而在於「權責的極度不對等」。

教育現場儼然已成「修羅場」，作業多寡被投訴、管教嚴格被控霸凌、鬆散又被指瀆職。「有罪推定」氛圍讓老師動輒得咎，失去專業裁量權與尊嚴。當老師為避免公審而選擇「佛系教學」，受害最深的終究是孩子。若不建立權益保障機制、過濾惡意投訴，給再多錢也買不到管教的勇氣。

最後，師道的重建才能解決教育沉痾的弊病。這一千元的加薪，絕對填補不了尊嚴的缺口。真正的尊嚴，來自於社會對專業的信任，來自於制度對前線的捍衛，一個能讓老師抬頭挺胸、讓教育回歸專業的環境。

延伸閱讀

「四大星座」2026財星高照！巨蟹升官加薪、他尾牙抱走大獎

發表元旦談話 總統：多重引擎打造護國群山

牛煦庭反嗆賴總統：不編軍人加薪才讓和平成幻想

鍾佳濱指傭兵才為錢打仗 徐巧芯要求道歉：幫軍人加薪如「挖綠祖墳」

相關新聞

公私有別 侵蝕技職教育地基

去年歲末教育部宣布調高公立高中以下導師加給、及兼代課鐘點費百分之廿，並追溯至去年九月生效。對於長期低薪的教育現場，這遲來...

加薪千元 難解教育沉痾

教育部選在歲末年終送來一份「大禮」，導師費由每月三千調漲為四千、代課鐘點費調升兩成、增設行政獎金，並追溯自去九月；部長那...

調升待遇 政府請客私校埋單

教育部將中小學教師導師費由三千調為四千元，兼代課教師鐘點費調升百分之廿，另加發行政工作獎金，希望緩解教師荒。然牽涉財政的...

AI創GDP新高 勞工卻愈拿愈痛

賴總統在二○二六年元旦文告中提及，台灣已啟動「ＡＩ新十大建設」；另一方面，也強調經濟成長率創十五年來新高，就業情況是廿五...

川普2.0版NSS：歐盟斯人獨憔悴

幾乎對所有國家而言，美國川普政府上任近周年發布的國家安全戰略（ＮＳＳ）是一份意外，又或是預期中的耶誕禮物。它標榜的彈性現...

數字亮眼 感受無比分裂

二○二六年甫揭序幕，回顧過去一年，台灣社會呈現出一種高度張力的雙重景象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。