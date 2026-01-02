數字亮眼 感受無比分裂

二○二六年甫揭序幕，回顧過去一年，台灣社會呈現出一種高度張力的雙重景象。

元旦談話中，賴清德總統以「韌性之島，希望之光」為題，細數台灣在去年的亮眼表現：經濟成長率創下十五年來新高，預估達百分之七點三七；失業率降至約百分之三，為廿五年來最佳水準。

從總體經濟與官方統計來看，這確實是一個克服挑戰、穩健前行的一年。然而，正是在這些「光明數字」之下，社會內部的結構張力，也同時累積並浮現。

回望這一年，重讀美國政經思想家羅伯．瑞奇的《超極資本主義》，格外令人警醒。瑞奇指出，當代資本主義已演變為一種速度極快、競爭極端、幾乎無遠弗屆的「超極資本主義」。

它不再只存在於企業與市場，而是深度滲入我們的日常生活，形塑消費選擇、投資偏好與價值判斷。更關鍵的是，這個制度並非由少數權力者單方面強加，而是由我們每一個人，在身為消費者與投資人的選擇中，被不斷推動與強化。

在科技化與網路化的推波助瀾下，企業為了回應市場對最低價格與最高報酬的期待，不得不持續壓低勞動成本、外包風險、削弱長期雇用關係。

於是，身為消費者與投資人的「我們」，確實獲得了便利、效率與報酬；但同時，身為勞動者與社會公民的我們，也承擔了工作不穩定、薪資成長停滯與貧富差距擴大的代價。這正是瑞奇所揭示的結構性矛盾：制度並非失靈，而是過於忠實地回應了我們片面的角色期待。

這種矛盾，在過去一年台灣社會中已具體顯現。根據天下雜誌調查，收入前百分之十的族群，掌握了全體百分之四十八的總收入。或許整體平均數據看來亮眼，但若從多數人實際感受的「中位數」來看，現實遠比統計複雜。

在社群媒體與消費文化的影響下，領兩、三萬元薪資者，與月入十萬元以上者，往往過著外觀相似的生活：使用同樣的新款手機、造訪同樣的網紅餐廳與旅宿。消費外觀的拉平，掩蓋了儲蓄能力、資本累積與抗風險能力的巨大差距，也讓階級差異被悄然轉化為「個人選擇」的結果。

剛過的二○二五年是ＡＩ百花齊放的一年。晶圓代工與算力需求，使台灣在全球科技版圖中再度占據關鍵位置。然而，ＡＩ競逐的最終結局仍未明朗，紅利卻已高度集中部分產業。高附加價值主要流向少數企業與高技能者，被取代或邊緣化的勞動，卻缺乏足夠的制度性轉銜與保障。當ＡＩ被視為產業成就，而非社會轉型工程，不平等往往只會被加速放大。

站在二○二六年的起點，台灣真正面對的課題，不只是投資了多少新科技，而是我們是否可能在投資人、消費者與公民三種角色之間重新取得平衡。因為一個社會的未來，終究不取決於它創造了多少亮眼數字，而在於多數人是否仍相信，薪資能與房價與物價取得平衡，明天值得努力，未來仍有希望。