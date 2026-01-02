AI創GDP新高 勞工卻愈拿愈痛

賴總統在二○二六年元旦文告中提及，台灣已啟動「ＡＩ新十大建設」；另一方面，也強調經濟成長率創十五年來新高，就業情況是廿五年來最好。然而，在全球ＡＩ競爭中，真正的勝負不在算力，是在分配。當各國競相宣稱在ＡＩ時代取得領先地位，一個更關鍵、卻被刻意忽略的問題正快速浮現：ＡＩ創造的巨大經濟紅利，究竟會落入誰的口袋？

近年全球ＡＩ發展逐漸出現路線分歧。一條路線強調以人為核心、開放創新與分散式生態；另一條路線則主張集中算力，由國家與大型企業協同推進。這場路線之爭尚未塵埃落定，但有一點已愈來愈清楚：無論選擇哪一條路，如果制度設計只服務資本與少數高技能者，ＡＩ都將成為擴大不平等的加速器。

數字的勝利，未必是生活的改善，台灣正站在這場競爭的最前線。去年台灣人均ＧＤＰ首度超越韓國，連續兩年甩開日本，表面上看來是耀眼的經濟成就；但冷靜檢視，這更像是一場「數字的勝利」，而非全民福祉的提升。

對勞工而言，現實是每天辛苦工作，薪水卻愈來愈不夠用；當薪資入袋的那一刻，通膨與物價上漲早已讓實質收入大幅縮水，形成一種荒謬卻真實的感受—辛苦拿薪水，卻愈拿愈痛。

台灣能創下亮眼的ＧＤＰ成績，與在全球ＡＩ供應鏈中的關鍵地位密不可分。從半導體設計、先進製程到ＡＩ硬體整合與軟體應用，台灣企業在全球產業鏈中扮演不可取代的角色。企業投資、出口成長與高科技產業的集中爆發，使台灣成為ＡＩ浪潮下的重要受益者。

然而這些紅利高度集中於資本與高技能人才，卻未能有效向下擴散。低薪勞工面對的，往往是自動化壓力、產業轉型風險與工作不穩定性的同步上升。

日前通過的ＡＩ基本法，雖然強調創新與發展，卻幾乎未觸及勞動市場的結構性衝擊；技能轉型、再教育與紅利共享機制，仍付之闕如。ＡＩ被視為提升效率的工具，卻未被納入「如何保護與轉換勞動力」的政策視野。

令人憂心的是，物價持續上漲、房價居高不下，使低薪族群的實質收入幾乎停滯，甚至倒退。當ＧＤＰ數字不斷刷新紀錄、台股指數創新高，卻無法轉化為多數人的生活改善，台灣社會正悄然走向一個高度傾斜的Ｎ型結構—少數人享受科技紅利，多數人承擔轉型成本。

國際經驗顯示，ＡＩ發展並非只能走向「贏者全拿」。部分歐洲國家在推動ＡＩ創新的同時，強調勞工保護、技能轉型與社會保障並行，並透過制度設計，讓創新成果回流社會。這些做法未必完美，卻清楚傳達一個訊息：ＡＩ不只是產業政策，更是社會選擇。

ＧＤＰ成長，從來不等同於全民福祉的提升。如果ＡＩ時代只造就少數贏家，那麼再亮眼的經濟數字，都只是掩蓋結構失衡的裝飾。真正的關鍵不在於台灣是否擁有ＡＩ紅利，而在於我們是否選擇讓這些紅利，成為多數人共享的未來，而非少數人的勝利。

台灣已無法再迴避這個問題。當我們積極參與全球ＡＩ競爭，卻在紅利分配與勞動保護上長期缺席，最終承擔代價的，將不只是被邊緣化的勞工，而是整體社會的穩定與信任。