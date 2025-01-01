總統有法案否決權？要有政治智慧

府院至今對財劃法的態度是不副署，對反年改則是副署後聲請釋憲，兩者的策略不同，憲法意義亦有所不同。此現象牽涉到一個基本問題：我國總統到底有無法案否決權？

在民主國家，經過立法機關決議通過後的法案（bill）並非自動成為法律（law），它必須再由國家元首簽署或公布之後才算出生。因此國家元首（尤其是總統制國家）如果不接受該法案，自然會利用此形式要件拒絕簽署公告，惟其要件各國的設計各有不同。

我國總統有無法案否決權，憲法並無明文，但憲法有賦予行政院長公告法律之副署權，中央法規標準法又規定「法律應經立法院通過，總統公布」，所以從形式要件來看，採肯定說是有依據。反對說則認為總統只能交由行政院長提請立法院覆議，不能拒絕公告。但本來憲法第五十七條所定之覆議時維持原案的門檻是「出席立法委員三分之二」，現在憲法增修條文第三條把門檻降低到「全體立法委員二分之一以上」，導致推翻法案的成功機率幾乎為零（覆議失敗後，行政院長應不能再拒絕副署），反對說等於是要求總統對於立法院通過的法案只能照單全收，似有違權力分立原則。

可是，肯定說是否會變成總統可以用不公布的方式來悶死法案？此點美國聯邦憲法第一條第七項的設計是：總統可以在法案送達後提請覆議（reconsideration），而維持原案的門檻是全體議員三分之二之同意（高於法案通過時的二分之一）。不提覆議經過十天後視為已經簽署，但如果十天屆滿時國會正好休會，那麼該法案就無法成為法律（這種把法案放在總統口袋的否決方式就稱為「口袋否決」）。所以問題會變成：我國總統有「口袋否決權」嗎？

我國憲法七十二條雖規定總統應在收到後法律案以後十日內公布之，但並未同時規定不公布就視同已公布，所以總統「理論上」是有口袋否決權（而因為還不是法律，所以就沒有覆議或釋憲的必要），但是否要行使此權就須有高度的政治智慧。首先要面對的當然是罷免與彈劾，接著是國會改選與總統大選之考驗。為避免政治風險，總統在擱置法案後可以依據憲法四十四條召集院長會商，請求立法院再次修法提出妥協版本。也可以發動支持者啟動「理想版」立法原則之創制公投，用民意來證明拒絕公布的正當性。

此次總統對反年改法案決定副署後聲請釋憲，表現出對行使否決權之自我節制，應為藍白營所樂見。但憲法法庭復活後，能否再把不出庭的大法官視為迴避而由「五人法庭」做出實體判決？爭議性還很大，所以盡速補足大法官人數，應是讓台灣能夠繼續前進的當務之急。