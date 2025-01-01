快訊

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

大學生對中華民國的祝福

聯合報／ 黃義勝／大學生（台中市）

中華民國這面國旗已屹立不搖一百一十五年了。很多人說中華民國是「歷史名詞」，但就像在醫學上觀察生命體，只要心跳與氣息還在，它就是真實存在。即便在民國卅八年，領土從「秋海棠」，縮減成「小番薯」，中華民國的法統與精神一天也沒有中斷過。

這塊「小番薯」之所以能成為我們現在安身立命的堡壘，真的要感謝先輩守護。當大陸在經歷文革、大饑荒等苦難時，是蔣介石先生成為抵抗的象徵，在動盪中推行地方自治與土改，讓台灣人免於流血就能「耕者有其田」；蔣經國先生推動十大建設與九年國教，才有了我們受教育、做科研的機會。

做為生醫工程專業的學生，我明白「基礎建設」對系統的重要性。當年兩蔣種下的種子，讓我們避開了共產黨的政治運動，發展出令世界稱羨的經濟與民主。聽說很多來到台灣的大陸學生或遊客，看到這面國旗都會驚嘆：「啊，原來中華民國還在！」

面對現在對岸的威脅，我們雖然土地變小了，但意志不能縮小。在一一五年的第一天，我以大學生的身分，祝願這面代表自由的國旗繼續飄揚。中華民國，其壽千春！

