慶幸有活菩薩 溫暖台灣人心

連著數天，看到有人在聯合報刊登巨幅佛經廣告，前幾天是《阿彌陀經》，後來則是《地藏經》。

相較於一千多字的《阿彌陀經》，《地藏經》有一萬七千多字，可能要分幾天才能刊完。廣告沒有任何署名，我猜應不是報社，而是哪個看不慣社會亂象的大善人創舉。

歷經大罷免、關稅之亂、非洲豬瘟、土地汙染、馬太鞍堰塞湖溢流後，原以為不好的事都該劃下句點；誰知台灣卻再度發生駭人聽聞的捷運隨機殺人事件。不禁讓人想起《經濟學人》雜誌提出的：「台灣病」，房價高漲、貧富差距大、百姓感受不到經濟成長的好處。

《經濟學人》談的是表面上的病，而現實上被忽略的病，又慢慢影響許多人的心理層面，只要有人的心靈長癌，他的醫藥費就得由全民埋單。

如今幾乎在每個捷運站，都能看到警察密集出現的身影；以及對四周警戒的乘客。我心想：警察應很累又很無奈吧！把警察都調來捷運站，其實安慰民心成分居多，那些蟄伏在暗處的邪念，能靠爆肝的人民保母壓制多久？其他犯罪案件又要靠誰處理？

近幾年，ＡＩ愈趨普及，讓許多人失業，政府卻只是一味花錢補助，沒有好好思考如何協助那些失去舞台的人，不如把那些經費拿來補助無業人民再進修，學習ＡＩ較無法替代的工作，給他們一線希望。假如政府可以排富，讓本國無業民眾免費上課，而不是讓業者予取予求引進外籍移工，或許，社會問題會減少許多。

去年台灣股市達到歷史高點，很多行業獲利也創下新高，但實際上，很多行業因關稅和各項成本攀升在苦撐，更多民眾因通膨與房市高漲而活得痛苦！政府要炫耀經濟繁榮時，其實要三思而低調，這些掌聲與鎂光燈對很多苦苦求生的人來說，是多麼刺耳與刺眼，可能間接刺激他們不平衡的心靈。

這次，有業主花錢在報紙刊登《阿彌陀經》，或許是希望政府能將台灣打造成沒有行人地獄、詐騙地獄…只有快樂的福爾摩沙；《地藏經》則是想傳達更多重點，在這父母與子女相愛相殺的時代中，講孝順與因果，說穿了，《地藏經》其實是一本做人處世的教科書。

儘管台灣沉淪迅速，令人搖頭嘆息，但可喜的是，在最壞的時代，台灣也誕生無數舉世驚嘆的「鏟子超人」，他們與捷運犧牲性命的余家昶，以及婉拒善款、原諒加害者的余家昶家人都是菩薩。

因為這些菩薩的出現，即便最近氣候不佳，酷寒來襲，但未來還是出現了曙光與溫暖。