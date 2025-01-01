歲末年初感言 長輩能為台灣未來做什麼？

根據聯合國教科文組織未來學講座教授與國際知名未來學家蘇哈爾（Sohail Inayatullah）等的研究，未來學是將不確定的未來轉化為可以理解、進而加以設計的新興學科，以此幫助在變動的世界中擁有前瞻的視野，能做出明智的選擇及決策，讓未來從「可能的趨勢與變革」，轉變成「可選擇及設計的多種未來路徑」。從這些角度來看廿五年後的台灣，從個人、家庭、組織、社會到國家，似乎便有了更寬廣的視野，可以從此刻做起。

以攸關國安的人口議題來看，預估到二○五○年，全球人口將增加到九十七億，但台灣人口卻會跌破兩千萬（等於回到一九八九年七月十五日的人口）。其中六十五歲以上人口攀升到總人口的百分之卅五至四十，邁入「超高齡社會」的最高峰，對中青年世代的扶養壓力更加沉重，為社會、經濟、醫療、就業體系等，帶來巨大的挑戰。如果到二○五○年台灣的工作人口（十五至六十四歲）縮減到僅剩五百多萬人，那當前這群再廿五年即將步入高齡族群的國人，能否從現在開始做準備？從家庭的理財規畫與投資保險，學校教育的內容與方式，社群的經營與歸屬，職場的需求及樣貌，社會價值與傳統文化，國家的組織與運作模式，甚至國際交流與合作的形式等各個層面，如何從現在開始去思考及設計？

以筆者曾經服務的大學為例，短短不到兩年間，大學在經費日漸短缺等因素下，將過去所有享有編制內員額、負責校園安全的警衛工作，全部外包給民間保全公司。以往校園中同仁間的情誼與信任感，如今已不復見。如果「外包」是未來各行各業不可避免的趨勢，那以後會不會連家長、教師、政府官員、醫生、律師、警消、軍人等，都成為外包的一環？尤其當ＡＩ日漸興起，在講究新興科技與重視效率的時代，原本台灣社會所重視的人情連結及公益取向，會不會全面發生變化？

對於台灣的銀髮族而言，既無法像《暮色將盡》一書中英國作者阿西爾口中女性長輩要維持打扮、愛分享與發表的瀟灑人生，也無像美國投資大師查理．芒格生前理財的遠見；更難以追隨在二○二五年雙北世界壯年運動會中，以一○四歲高齡、成為金氏世界紀錄認證的「全球最年長羽球選手」之一的林友茂老先生腳步！但在新的一年，我們這些銀髮族，依然能夠奮力去追求心理學家所倡導的長輩「人生三自主：經濟自主、情感自主、身體自主」等理想邁進，更以此為日後加入高齡者的年輕族群，提前做出示範與未來準備的參考。