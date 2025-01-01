揮別歹年冬 盼新年翻篇

民國一一四年已翻篇，新年伊始，未來一年，不知兩岸能否和緩？朝野能否和諧？國家能否太平？人民能否安樂？

回首，去年對台灣真的是「歹年冬」，聯合報票選的「年度代表字」：罷、詐、淹、挺、災、鏟、亂、裂、稅、韌等十字，道盡了一年的風急雨驟、顛簸曲折。

去年，風「災」再三肆虐，南台灣與東台灣都因颱風過境受創甚重，尤其花蓮九月強颱樺加沙來襲期間，因馬太鞍溪堰塞湖潰壩溢流，大量泥水湧入光復鄉市區，造成多人死傷及失聯，全鄉泥濘滿布，佛祖街災情最慘重；幸好，成千上萬來自海內外的善心人士，扮演「鏟子超人」的角色，以自備的工具為災區「鏟」除泥漿，也溫暖了災民的心。

水患是自然災害，人類往往無法防患，而政治的災患，本是可以避免，卻因政黨與政治人物的心智遭政治利益「淹」沒，這一年的政壇可謂是「亂」七八糟。

從年頭起，執政的民進黨願賭不服輸，明明在立院居於少數，卻不甘服從多數決議，所以對國民黨立委發動大「罷」免，結果風風火火鬧了一整年，最後以大失敗收場，一個藍委也沒罷掉，徒然勞民傷財，朝野也更為撕「裂」。

儘管新民意已明白告訴民進黨就別再亂了，但民進黨硬是不肯善罷干休，在立院否決行政院財劃法覆議案後，行政院長卓榮泰竟然史無前例地宣布不副署，導致新通過的財劃法修正案無法生效，在野黨高度反彈並決議以「雙彈劾」回敬賴清德總統與卓榮泰；而司法院五位大法官在法定人數不足下，強行召開會議還做成五人判決，為憲政亂象再添一筆。

此外，「詐」團橫行無阻，受害民眾甚多，政府打詐無力，司法不只無法主持正義，反而對詐犯一再輕縱，例如今年七月初，台中豐原王姓一家五口因遭詐千餘萬集體走上絕路，檢方初始僅以區區十五萬便令全案關鍵涉案人「李團長」交保，引發輿情大譁；十一月間，台中地檢署偵結起訴李女，又僅僅求刑十五年徒刑，輿情再度炸鍋。

更讓人搖頭的是，台北市一名非具公務員身分的黃姓清潔隊員，因將民眾丟棄、價值只有卅二元的舊電鍋轉送給拾荒老婦，竟被依貪汙治罪條例起訴，十二月初還被判刑三月、緩刑二年，引發社會熱議，凸顯法律與人情、微罪不舉、公務員定義等議題的爭議。

而美國總統川普去年一月上任後，未久即掀起全球貿易大戰，他對世界各國課徵所謂的對等關「稅」，對台灣自然也造成重大衝擊，這個非典型、新形式的戰爭，究竟何時方能落幕？至今似乎無人說得準。

天災或人禍接連而來，冬至之前，台北鬧區街頭驚傳隨機殺人事件，有十餘民眾傷亡，身亡的張姓凶嫌父母，出面下跪公開向受害者及社會道歉，余姓被害人母親則表示希望大家勿責怪張某父母，展現智慧與慈悲。

尤其歲末之際，中共進行環台軍演並進行實彈射擊，雖然川普對此表示，一點都不擔心這件事，並且強調中國海軍已在區域軍演廿年，但這次大軍演總為緊繃的兩岸關係，平添敵意。

過去的一年，台灣誠是多災多難，不過，幸好台灣人民具有足夠「韌」性，大家「挺」住了風霜雪雨，也走過了艱辛坎坷。期待今年，民國一一五年，是陽光燦爛與希望充滿的一年，中華民國國泰民安。