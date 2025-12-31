滿腦子選舉 總統哪有心思治國

賴總統在中共東部戰區宣布「正義使命–二○二五」軍演的前一天，在「台中市信賴之友百工百業協會成立大會」上猛批在野黨，還表示只要二○二六縣市長選舉勝利，就可抵抗中國。筆者很納悶，難道賴總統言下之意，是要讓民進黨執政的縣市首長率領民眾、拿著掃帚抵抗共軍入侵嗎？為了選舉信口開河，實在失德失言。

賴總統就職至今一年半，很可能日日夜夜憂心自己四成勝選的選票，在下次大選會翻盤，因此緊抓抗中保台策略。現在連二○二六縣市長選舉都要和抗中沾上邊。賴總統應是擔心若二○二六民進黨縣市長席次減少，就必須辭去黨主席；萬一民調又下滑，很可能會出現「第二個挑戰蔡英文的賴清德」，如同二○二○年他自己挑戰蔡英文的連任之路。

滿腦子都是選舉，哪有心思治國呢？難怪賴總統自己推出的「團結國家十講」只講了四場，還沒過半就無疾而終。尤有甚者，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤針對中共軍演，大酸才結束上海雙城論壇的台北市長蔣萬安是「從上海帶回來伴手禮」，卻忘了蔣萬安只是台北市長，賴總統才是應該負責國安的元首。

賴總統還批評藍白立委聯手擋軍購，卻隻字不提美國遲遲不交武器。明天就是二○二六年元旦，距離賴總統所言，中共二○二七年做好攻台準備日子只剩下一年，一點二五兆台幣的國防預算到底是能保台、還是肥了美方？又或者樂了民進黨操弄選舉？讓我們一起來共同檢驗吧！