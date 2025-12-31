引中共軍演 總統別再坐井觀天

中共「正義使命–二○二五」軍演於台灣周邊五處海域實彈演習，部分區域甚至已進入我十二浬領海。台灣民眾馬照跑、舞照跳、股票創新高，似乎都麻痺了；因為長期被灌輸美日會來支援戰爭，國軍也有能力防制。但民眾卻也看到了，中共軍演使數百航班不能飛行；若軍演再延長，國際能源還能進口？台灣經濟恐窒息。

「正義使命–二○二五」規模僅次於二○二二年美國前議長裴洛西訪台後的共軍圍島軍演，這也是蔡英文執政以來中共第六度舉行的對台大規模軍演。美國前國安顧問蘇利文坦言，裴洛西訪台帶來的代價遠大於益處，對台海環境產生負面變化，至今無法恢復到過去的狀況，因為台海中線消失了。

賴總統廿八日才說北京因實力不足所以不敢攻台；如今，大家應該發現中共是愈來愈接近台灣了。而除了賴總統，官員們也不斷對兩岸關係「提油救火」。陸委會不斷限縮兩岸人民交流、陸生來台，未來連基層公務員要到大陸去也要申請、報備、核准、寫報告，妨害人民行動自由。內政部更是追殺陸配，不僅取消已持有我方身分證的陸配擔任村里長，對早在台灣生活十幾二十年的陸配，也非要人家再回陸取得喪失原籍證明，豈非強人所難？

共軍演習既在嚇阻外部軍事介入，也是針對美國對我大規模軍售，更是劍指一個多月前日相高市早苗的「台灣有事」之說。賴總統的北京實力不足攻台說，如今看來真是莫大警訊。對於兩岸關係的未來發展，總統與眾官員們，豈能再以井觀天？